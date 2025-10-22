Solicitan destitución de diputada libertaria en Argentina por involucramiento en tráfico de drogas

Archivo - La oposición argentina pide la destitución de una diputada libertaria por un caso de tráfico de drogas - LORENA VILLAVERDE EN FACEBOOK - Archivo

ARGENTINA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

La oposición en Argentina elevó este lunes un pedido contundente contra la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, exigiéndole su separación de la Cámara de Diputados y la renuncia a su postulación como senadora nacional por Río Negro, tras verse envuelta en acusaciones de compra de cocaína en Estados Unidos en 2002 y tener conexiones indirectas con el narcotraficante Federico 'Fred' Machado. Este último vínculo también afectó a José Luis Espert, diputado del mismo partido, quien recientemente tuvo que cesar su reelección debido a una implicación directa con Machado.

El diputado Facundo Manes, a través de la red social X, manifestó la necesidad de frenar la infiltración del narcotráfico en la política argentina, proclamando un firme "no pasarán" ante esta amenaza que considera grave para el sistema democrático en América Latina. "No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-estado", enfatizó Manes al presentar el proyecto de exclusión de Villaverde.

En la misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón se pronunció para que Villaverde sea apartada de la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, mostrando el consenso en la oposición sobre la gravedad de la situación.

A pesar de la creciente presión y de las acusaciones que relacionan a Villaverde con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Machado, la diputada continúa su campaña sin atender a los llamados de renuncia. Informes del diario 'Página 12' revelan que Villaverde tiene antecedentes en Estados Unidos, donde fue detenida en 2002 en Miami, acusada de adquirir un kilo de cocaína.

No obstante, 'La Nación' informó que en 2017 se presentó una solicitud por el entonces fiscal interino de Estados Unidos, Stephen Muldrow, para cerrar el caso contra Villaverde, detalle que complica el panorama actual.

Este escenario se produce solo unas semanas después de que José Luis Espert declinara a su candidatura a la reelección como diputado por LLA en Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, tras admitir haber recibido dinero del narcotraficante Machado.

La polémica en torno a La Libertad Avanza y sus candidatos resalta la tensión existente en el terreno político argentino frente a la proximidad de las elecciones y el desafío constante del narcotráfico dentro de la estructura del poder.