Archivo - Un manifestante ondea una bandera argentina junto a la que fue colocada frente a la Embajada británica en Buenos Aires. - Rosana Ă�lvarez Mullner / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha expresado este martes su rechazo al "despliegue de actividades oficiales" de la princesa Ana, miembro de la familia real británica, en las islas Malvinas y Georgias del Sur, calificando la visita de "provocación" en el marco de lo que considera una "ocupación ilegal" por parte de Reino Unido.

Según ha denunciado el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado, los actos de la hermana del rey Carlos III se desarrollan sobre territorios y espacios marítimos circundantes --incluidas las islas Sandwich del Sur-- que, a su juicio, forman parte de la República Argentina, y coinciden con los avances de Londres en la "explotación ilegal unilateral de hidrocarburos" mediante el otorgamiento de licencias en la zona.

Buenos Aires ha recordado que esta actividad petrolera llevó al Ejecutivo de Javier Milei a iniciar un procedimiento de arbitraje ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y a solicitar medidas provisionales de urgencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

En su nota, la Cancillería argentina ha instado una vez más a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y del resto de resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU y su Comité Especial de Descolonización.

"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", ha concluido el Ministerio.

Esta protesta diplomática se produce pocas semanas después de que el presidente argentino, Javier Milei, reivindicara durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Madrid la "causa sagrada" de las Malvinas y recabara el respaldo de los 22 países de la comunidad iberoamericana para exigir el reinicio del diálogo diplomático con Londres, frente a la postura británica de defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.