Trump felicita a Milei y celebra que Argentina "justificó" la confianza de EEUU en él

Argentina.- Trump felicita a Milei y celebra que Argentina haya "justificado" la confianza de EEUU en él - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

ARGENTINA, 27 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió sus felicitaciones a Javier Milei, presidente argentino, tras el triunfo de su partido, La Libertad Avanza, en las recientes elecciones legislativas. La victoria permitió al derechista ampliar su presencia en ambas Cámaras, hecho que fue celebrado por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó que Milei "está haciendo un trabajo excelente".

La confianza de Washington en el presidente argentino parece haberse consolidado conforme a los resultados de este domingo, que arrojaron un fuerte apoyo a La Libertad Avanza. Trump había adelantado días atrás que la continuación de la ayuda estadounidense a Argentina estaría condicionada a la victoria de Milei, aludiendo a la importancia de su triunfo para evitar "otro Estado fallido" en América Latina.

La relación entre ambos países se fortaleció con la firma de un acuerdo de estabilización económica valorado en 20.000 millones de dólares, una medida que Trump justificó como necesaria ante la precaria situación financiera de Argentina.

En las urnas, La Libertad Avanza se impuso con un 41 y 42 por ciento de los votos para la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, asegurándose una amplia mayoría con 13 de los 24 escaños en el Senado y 64 de los 127 en Diputados, lo que confirma el respaldo popular al proyecto político de Milei y fortalece su bancada legislativa en un momento clave para Argentina.