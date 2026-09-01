Trump sugiere que podría revisar el apoyo de EEUU a Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Annabelle Gordon - Pool via

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa este lunes la posibilidad de revisar la postura de apoyo de Washington a la soberanía de Reino Unido sobre las islas Malvinas, territorio en el cual la propia Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido la existencia de una disputa por su soberanía entre Londres y Argentina.

"Yo siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas", ha respondido el jefe de la Casa Blanca a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa desde su despacho de Gobierno.

Concretamente, Trump ha sido interrogado sobre si está revisando la postura de Estados Unidos respecto a las islas Malvinas, cuestión sobre la cual, hasta ahora, el Departamento de Estado reconoce que la soberanía de las mismas recae sobre Reino Unido, aunque mantiene, al igual que Naciones Unidas, que la disputa de soberanía persiste.

Cabe recordar que ya en abril de este mismo año Washington barajaba la posibilidad de cambiar su posición sobre este asunto en aras de castigar al Gobierno británico por no apoyar a la Casa Blanca en la guerra contra Irán.

El propio ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, salió al paso entonces llamando a "reanudar las negociaciones bilaterales con Reino Unido" después de que Estados Unidos pareciera plantearse un cambio de postura. Todo ello, señaló el alto funcionario, a fin de "encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas" las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por su parte, el inquilino de la Casa Rosada, Javier Milei, quiso redoblar las presiones matizando que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", en una publicación que respondía a los comentarios de Quirno en sus redes sociales.