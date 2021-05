Un exasesor del expresidente argentino Mauricio Macri pide asilo político en Uruguay

Macri manifiesta que "no está de acuerdo" pero dice "entenderlo"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Fabián Rodríguez Simón, exasesor del expresidente argentino Mauricio Macri, ha formalizado su petición de asilo político en Uruguay, por lo que no podrá ser extraditado durante un periodo de 90 días, plazo que tienen las autoridades para definir la situación del antiguo alto cargo, que ha sido imputado por asociación ilícita.

Según la legislación uruguaya, toda persona "tiene derecho a solicitar y recibir refugio "en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad". Así, recoge que será reconocido como refugiado todo aquel que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad".

Rodríguez, por su parte, ha argumentado que existe "la decisión de privarle de libertad en cuanto regrese" a Argentina, motivo por el cual ha pedido el asilo, según informaciones del diario 'Clarín'.

El ex alto cargo había viajado a Uruguay autorizado por la propia justicia argentina, que lo investiga en una causa que busca determinar si integró una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios.

Rodríguez desempeñó dos cargos durante la administración de Macri, pero ninguno vinculado al quehacer judicial: fue director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur. .

"Esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina", ha asegurado.

Ahora, la justicia argentina ha pedido su detención a nivel internacional dado que la defensa del acusado había asegurado que este volvería a Argentina el 15 de mayo, algo que no sucedió.

Rodríguez había presentado dos recursos de 'habeas corpus' en Uruguay, de los cuales uno fue rechazado el pasado 6 de mayo y otro está siendo analizado. Macri, por su parte, ha expresado que "no está de acuerdo" con su decisión pero ha dicho "entenderlo".

"Me lo informó, me sorprendió. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. (...) Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino", ha dicho el exmandatario. Así, ha señalado que "claramente hay una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios".