Lacalle Pou asegura que tiene "buena relación" con Alberto Fernández pese a la tensión

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha asegurado que mantiene una "buena relación" con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, pese a ciertos "chisporroteos" como los vividos la semana pasada en la cumbre virtual de Mercosur, en la que participaron ambos mandatarios.

En dicho foro, Lacalle Pou, reclamó una definición "técnica y política" de los países respecto a la flexibilización del bloque para que no sea "un lastre", a lo que Fernández respondió: "Lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho".

"Yo nunca me peleé con nadie. Es imposible que me reconcilie con el que no me peleé", ha matizado el presidente uruguayo en una entrevista con la cadena argentina Telenoticias en la que ha defendido que siempre intenta "cuidar" las relaciones institucionales.

En este sentido, ha apuntado que "los chisporroteos que puede haber no deben de ser obstáculo" para estas relaciones. "Yo por lo menos no lo voy a alegar como un obstáculo. Cada vez que escuchen una opinión mía va a ser para construir, cada vez que tenga para no construir voy a contar hasta mil para asumirlo con la paciencia que corresponde"", ha declarado.

Lacalle Pou ha insistido en su alegato en favor de abrirse a otros mercados ante el riesgo de que Mercosur se quede "congelado" y no avance. "Diez años más así y nos pasa el mundo por arriba", ha advertido.