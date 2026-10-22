VÍDEO:Ayuso pide respeto a Milei, que ha salido de urnas,y censura "lecciones" de PSOE que es "partido del amor de pago"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP las leyes de Defensa del contribuyente y d - Eduardo Parra - Europa Press

PSOE y Más Madrid critica que se reúna "con lunáticos" más veces que con los profesores de la educación pública en huelga

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves respeto para el presidente argentino, Javier Milei, que ha "salido de las urnas del pueblo", y ha censurado "lecciones" de un PSOE que es "el partido del amor de pago".

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha reivindicado, tras mantener una reunión ayer con el líder argentino, que Milei "no ha salido de una herriko taberna de una casa okupa" como asegura que sí lo han hecho los socios del PSOE.

Díaz Ayuso ha pedido respeto para el presidente argentino y ha criticado que los que "acosan y queman las calles" no van a decidir "con quién se puede pactar y reunir", además de asegurar que ser socialista "es tener poco y dar mucho, mucha vergüenza". "Tienen un mal perder y desde luego podrán llamar a la revolución, manipular lo que ustedes quieran. Pero si bailan como (Nicolás) Maduro, manipulan como Maduro, besan como Maduro, y desde luego pretenden eliminar a los jueces como Maduro. Pues oiga, si camina grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es? Ustedes, ustedes", ha lanzado.

Sobre ello, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna con un líder que llamó "corta intelectual" a una periodista y "dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos", ha subrayado.

Así, le ha reprochado que decida "abrazarse a la motosierra" en vez de a las personas y ha lanzado que volverá a ganar en las elecciones del 29 de noviembre.

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la presidenta madrileña se reúna más veces con Milei "que con los profesores de la pública". "Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando a Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", ha lanzado.

Además, ha reprochado que Díaz Ayuso apueste por un modelo que "exige sacrificios y solo ofrece miseria" como Milei, que quiere un mundo "más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo".

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