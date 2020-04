La Armada de EEUU llama "estúpido" al capitán de un portaaviones cesado por pedir ayuda al Ejército frente al Covid-19

Coronavirus.- La Armada de EEUU llama "estúpido" al capitán de un portaaviones c

Coronavirus.- La Armada de EEUU llama "estúpido" al capitán de un portaaviones c - Tim Rock

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Thomas Modly, ha llamado este lunes "estúpido" al Brett Crozier, el capitán del portaaviones 'USS Theodore Roosevelt' que fue cesado por pedir ayuda al Ejército para proteger a su tripulación frente al coronavirus y que ahora ha dado positivo de Covid-19.

Para Modly, el que fuera el capitán del portaaviones, donde se registraron decenas de casos de coronavirus, era "demasiado ingenuo o estúpido" para estar al frente y lo ha acusado de filtrar "intencionadamente" un memorando en el que alertaba de la propagación del coronavirus a bordo del buque.

El actual jefe de la Armada ha acusado a Crozier de "traición" y de crear una "gran controversia" en Washington por emitir la alerta. "Es una traición. Y puedo decir una cosa: es debido a que lo hizo como lo hizo y lo hizo públicamente que ahora es controvertido en Washington".

"Si pensó que la información no iba a salir a la luz es que es demasiado ingenuo o estúpido para ocupar el cargo que ocupaba", ha expresado antes de zanjar que "la alternativa es que lo hiciera adrede", según informaciones de la cadena CNN.

Crozier envió una carta a la Armada en la que alertaba de los desafíos a los que se enfrentaban a bordo del portaaviones para hacer frente a la enfermedad y pedir urgentemente que los marinos fueran puestos en cuarentena fuera del barco.

"No estamos en guerra. Los marinos no tiene por qué morir. Si no actuamos ahora fracasaremos a la hora de cuidar de nuestros más fieles activos", escribió en un memorando Crozier.