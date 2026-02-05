Armas.- Europa lidera el aumento del gasto global en defensa, con la previsión de llegar a 1,2 billones para 2035

Archivo - Un caza F-18 del Ala 15 en la Base Aérea de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Europa lidera el aumento del gasto global en defensa, con una previsión de llegar a 1,2 billones de dólares en 2035, frente a los 571.000 millones que se destinan en la actualidad, tendencia provocada por una mayor demanda de mantenimiento de los equipos por el elevado uso que se le da al material militar desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Según el informe 'Global military aircraft fleet and sustainment outlook 2026-2036' de Oliver Wyman, recogido por Europa Press, el continente europeo afrontaría un crecimiento presupuestario estimado del 7,8% anual entre 2025 y 2035, este aumento también llega tras el compromiso de los aliados de la OTAN de dedicar el 5% del PIB a gasto militar en una década.

Este incremento está potenciado por un mayor gasto, alrededor del 1% anual, en el gasto en mantenimiento, reparación y revisión de equipamiento.

El informe detalla que los medios militares aéreos a nivel mundial pasarán de las 44.700 aeronaves actuales a las 50.700, a causa del mayor gasto europeo, el dinamismo de Oriente Medio y Asia-Pacífico y el avance de los sistemas no tripulados.

EL CONTINENTE SE TIENE QUE RECUPERAR

De esta manera, el continente europeo revertiría décadas de baja inversión y respondería a la necesidad de recuperar sus capacidades y medios militares ante la amenaza que representa la invasión rusa de Ucrania.

Según el estudio, los cazas son la mayor fuente de gasto, con el F- 35 como eje central de la modernización de 11 fuerzas aéreas europeas, seguido del 'Eurofighter Typhoon' en Alemania, Italia, España y Turquía y del 'Rafale' en Francia y Serbia.

Asimismo, Europa también refuerza su autonomía en movilidad y repostaje con programas como el A330 MRTT y el A400M en España, de desarrollo de aeronaves cisterna y de abastecimiento.

A finales de década, el informe contempla que el continente oriente parte del presupuesto al desarrollo de capacidades de nueva generación, como el 'Global Combat Air Programme', el 'Future Combat Air System' o la 'Next-Generation Rotorcraft Capability'.

Estos programas no entregarán aeronaves operativas antes de mediados de la década de 2030, pero sus costes de desarrollo competirán por recursos con las adquisiciones y el cuidado de las flotas en servicio.

EEUU PRIORIZA LA INVESTIGACIÓN

Por su parte, Estados Unidos prioriza la investigación y el desarrollo de capacidades de nueva generación a las adquisiciones militares. La propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 aplaza parte de la compra de aeronaves a la segunda mitad del periodo y contempla menos adquisiciones, 173 aeronaves, que en ejercicios recientes.

Esta estrategia permite retirar recursos de plataformas antiguas para financiar la transición hacia sistemas avanzados como el F-47, el MV-75 o las 'Collaborative Combat Aircraft'.

Además, los sistemas no tripulados son una de las transformaciones más relevantes del presente ciclo. Por ello, el estudio proyecta a las entregas de sistemas sin tripulación de gran tamaño el mayor ritmo de crecimiento de entre todos los segmentos, con un aumento del 10% anual durante la próxima década.

El informe anticipa que las aeronaves no tripuladas orientadas al combate, incluidas las 'Collaborative Combat Aircraft' (CCA), aumentarán su presencia operativa hacia el final de la década de 2020. Estas plataformas suponen un cambio en el modelo de sostenimiento, con ciclos de vida más cortos y necesidades distintas a las de aeronaves tripuladas.

LOS NUEVOS DRONES REMPLAZAN A LOS HELICÓPTEROS

Este cambio puede modificar el peso relativo del mantenimiento de gran revisión frente a otras actividades, aunque su capacidad para reducir los costes de ciclo de vida aún requiere validación operativa.

Frente al avance de dichos sistemas, la aviación de ala rotatoria afronta un periodo de ajuste tras la experiencia operativa reciente que refuerza las dudas sobre la supervivencia de helicópteros en escenarios sin superioridad aérea.

Este cambio de panorama ha llevado a algunas fuerzas avanzadas a plantearse recortes de estructura, mientras que crece el interés por soluciones de mayor velocidad, como los convertiplanos, y por el traslado de parte de misiones tradicionales a sistemas no tripulados.