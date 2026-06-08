Armengol ve una "obligación ética" identificarse con el mensaje papal y pide reparar a víctimas de abusos en la Iglesia

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy dos proposiciones de ley sobre ocupación ilegal y reforma electoral para - Diego Radamés - Europa Press

Defiende el multilateralismo frente a la "sinrazón" y la "impunidad", y aboga por el diálogo y la escucha para atajar la polarización

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha avisado este lunes de que es una "obligación ética" identificarse con las palabras de León XIV y ha aprovechado la presencia del pontífice en la Cámara Baja para exigir que se repare e indemnice a las personas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia. También ha llamado a tomar medidas para hacer un "mundo más justo" lo que, a su juicio, pasa por poner la paz en el centro, recuperando el multilateralismo frente a la "fuerza", la sinrazón" y la "impunidad", y también por hacer frente a la "polarización" mediante "la escucha" y el "diálogo".

Así lo ha dicho en el discurso que ha pronunciado en el hemiciclo antes de dar la palabra a León XIV, destacando que las Cortes le reciben "respeto institucional", "gratitud" y afecto sincero" en unos tiempos de incertidumbre global" en los que la "polarización amenaza con debilitar las democracias".

La tercera autoridad del Estado ha anticipado que las que serán las primeras palabras de un Pontífice ante la Cámara se recordarán como un "símbolo" de que, "ante la adversidad", la "fortaleza descansa en la unión y el acuerdo".

Tras definir la democracia española como "plural", "abierta" y asentada "en el respeto a la libertad de conciencia y el valor del diálogo", Armengol ha recalcado que el "diálogo", el "respeto", la "escucha activa" y unas "instituciones públicas sólidas, cercanas y transparentes" son cruciales para la "estabilidad de las democracias".

TRABAJAR POR LOS DERECHOS HUMANOS

"Desde esa convicción le damos hoy la bienvenida: con la voluntad de escuchar y con el convencimiento de que el entendimiento entre instituciones, culturas y pueblos es imprescindible para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo", ha aseverado, estableciendo como "descomunal reto colectivo" el "trabajar unidos por los Derechos Humanos".

"En esta época que vivimos, atravesada por cambios profundísimos y aquejada de una drástica inquietud, donde solo unos pocos de los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad, donde el orden internacional conocido se quiebra cada día, alejándose de aquellas normas que pretendieron restablecer la convivencia tras la desolación, no queda más remedio que reunirnos en torno a lo esencial y reformular las medidas que nos comprometan con la configuración de un mundo más justo", ha enfatizado.

En este punto, ha exhortado a "posicionarse en el lado correcto", colocando en el centro de la acción política internacional la paz "que impone la justicia", una paz "dialogada y con vocación de permanencia", aunque ha admitido que lograrlo será una "tarea ardua y minuciosa".

VALENTÍA, DIPLOMACIA Y COOPERACIÓN

Para ello, ha indicado, se requiere "valentía, diplomacia y cooperación", defender y respetar "plenamente" el Derecho Internacional Humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales y los espacios comunes desde los que las naciones pueden responder "juntas a desafíos que ninguna puede resolver por separado" y trabajar "codo con codo" para solucionar los conflictos, desde el convencimiento de que el multilateralismo es "una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón".

"Hay que restaurar el orden internacional: deben imperar las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad", ha remachado, incidiendo en que estos valores sólo ganarán si los poderes públicos concentran sus esfuerzos en las "tareas democráticas" que les encomienda la ciudadanía.

Esas tareas son, según Armengol, la lucha contra la pobreza, la precariedad y las violencias -la de género, la racista o la que premia el privilegio frente a la vulnerabilidad--, el reparto equitativo de los bienes, el progreso como un bien común, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, combatir el cambio climático con políticas responsables y defender la salud como un derecho universal.

SOCIEDADES EMPÁTICAS Y HOSPITALARIAS

También ha mencionado la construcción de sociedades "empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todas y de todos, también de las personas migrantes y de las más desfavorecidas".

"O alguna tarea concreta a la que Su Santidad hacía referencia como "la llaga abierta" que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas, que tanto se ha hablado en las Cortes Generales a raíz del riguroso informe que presentó el Defensor del Pueblo", ha agregado.

En resumen, ha indicado que la tarea fundamental es "acabar con las desigualdades desde el convencimiento de que la diferencia y la multiplicidad son signos de riqueza, y de que el futuro -como también el pasado- se siembra en el fértil abrazo entre culturas".

Armengol se ha remitido a la reciente encíclica Magnifica humanitas y ha citado un pasaje en el que León XIV expone que "en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas" existe la posibilidad de "edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad".

TECNOLOGÍA PARA LA DIGNIDAD, NO PARA EL PODER

"Identificarse con las palabras de Su Santidad es una obligación ética de cualquier Estado democrático", ha deslizado la presidenta del Congreso, llamando a "reorientar la economía hacia la dignidad y la tecnología hacia la igualdad, la estabilidad y la inclusión".

Así, ha pedido trabajar para imponer "de una vez" las "políticas humanistas y responsables", porque, ha avisado "ninguna innovación será verdaderamente valiosa si erosiona aquello que nos define como sociedades libres y democráticas".

Y ante el "escenario enormemente disruptor" creado por la "desorbitada e impredecible revolución de la inteligencia artificial, ha recalcado que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad". Así, ha pedido fijar unos "supuestos solidarios, empáticos y responsables" para garantizar el "acceso igualitario" a la tecnología y que "la razón de ser de esta poderosísima herramienta sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas y el bien de los pueblos, no el enriquecimiento de unos pocos" o la "encarnizada lucha de poder a la que ahora asistimos".

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