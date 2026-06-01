ARMENIA, YEREVAN - MAY 12, 2026: Armenia's incumbent prime minister Nikol Pashinyan meets local residents during his election campaign for the 2026 Armenia parliamentary election - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha descartado celebrar un referéndum para que los ciudadanos armenios elijan entre la Unión Europea (UE) y la Unión Económica Euroasiática (UEE) y ha defendido, en cambio, trabajar con esta última hasta que oficialmente solicite su ingreso en el bloque europeo y sea inevitable tener que decantarse por una de ellas.

De esta manera, Pashinián responde a los Estados miembro de la UEE --Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán--, que en la cumbre celebrada el viernes en Astaná, la capital kazaja, le instaron a adoptar una postura clara con respecto a su status y celebrar cuanto antes una consulta popular.

"Estamos trabajando y seguiremos trabajando dentro de la Unión Económica Euroasiática hasta que la elección (...) se vuelva inevitable, y, naturalmente, deberá ser tomada por el pueblo de Armenia mediante un referéndum", ha declarado el primer ministro en un vídeo publicado este lunes en sus redes sociales.

Pashinián ha explicado que no hay motivos para acelerar la celebración de ningún tipo de consulta popular ya que Armenia si bien presentó su solicitud en marzo de 2024, se encuentra en una fase muy inicial y ni siquiera tiene estatus de país candidato. "Celebrar cualquier referéndum es ilógico", ha incidido.

Se trata de una cuestión de "naturaleza teórica", ha dicho el primer ministro armenio, y por lo tanto, someterla a referéndum "no es, desde luego, muy razonable ni correcto, y carece de fundamento".

"Vamos a continuar trabajando con calma, en paz, sin tensiones ni disputas dentro de la Unión Económica Euroasiática, y estoy convencido de que aún tenemos potencial en esta dirección", ha concluido.

LA UEE VALORARÁ LOS ACUERDOS CON ARMENIA ANTES DE DICIEMBRE

Por su parte, el Kremlin ha adelantado que la UEE valorará estos meses la posibilidad de suspender los tratados que mantiene con Armenia antes de que el consejo se vuelva a reunir antes de finalizar el año. "Todo esto deberá discutirse antes de diciembre", ha señalado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov.

El portavoz del Kremlin también ha informado de una llamada telefónica entre el primer ministro armenio y el presidente ruso, Vladimir Putin, para hablar son la agenda que se presentó en esta cumbre celebrada en Kazajistán, aunque sin dar más detalles de su contenido.

En vísperas del encuentro en Astaná, Rusia también adelantó que se reserva el derecho a cancelar sus acuerdos energéticos con Armenia si continúa con su proceso de adhesión a la UE.