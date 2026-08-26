Decretan prisión preventiva para el hijo del expresidente armenio Sedrak Kocharián, acusado de corrupción

Imagen de archivo de la Policía de Armenia. - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Armenia ha decretado este miércoles prisión preventiva durante al menos dos meses contra Sedrak Kocharián, hijo del expresidente armenio Robert Kocharián, que ha sido detenido también esta semana, ambos acusados de estar involucrados en un entramando de corrupción que incluye la comisión de delitos de soborno, blanqueo de capitales y abuso de poder.

El abogado de Kocharián, Alexander Kochubayev, ha indicado que se limitarán las visitas que este pueda recibir durante ese periodo de tiempo a la espera de que se celebre el juicio en su contra, según informaciones del diario 'Armenian Times'. Así, se ha estipulado que solo podrá recibir visitas de su mujer e hijos.

La medida ha sido introducida un día después de que padre e hijo fueran detenidos junto a otras cuatro personas en el marco de las investigaciones del Comité Anticorrupción de Armenia. Las fuerzas de seguridad procedieron, además, a registrar sus viviendas y un local de la mujer de Kocharián.

Entre los investigados se encuentran también el expresidente Serzh Sargsián, el ex primer ministro Andranik Markarián --fallecido en 2007-- y el exalcalde de Ereván Gaguik Beglarián, entre otros.

La Fiscalía ha indicado que se están investigando posibles delitos por abuso de poder, el cobro de sobornos a gran escala y el blanqueo de grandes cantidades de dinero, tal y como ha detallado la propia entidad.

La causa se enmarca en una pesquisa del Comité Anticorrupción de Armenia, que también investiga transferencias realizadas a nombre de Sedrak Kocharián entre los años 2001 y 2019, así como la adquisición de más de una treintena de inmuebles en Armenia y en el extranjero vinculados a los investigados y algunos de sus familiares.

RUSIA PIDE RESPETAR LA LEY

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado su deseo de que los "procesos políticos internos" en Armenia se desarrollen "conforme a le legislación" vigente, unas declaraciones con las que ha hecho alusión a estas últimas detenciones, sobre las que no ha querido pronunciarse directamente.

"No quisiera comentar en este momento los acontecimientos políticos internos en Armenia. Allí se están desarrollando procesos muy complejos. Solo puedo expresar mi esperanza de que todo lo que suceda se lleve a cabo en estricto acuerdo con la ley y que se respeten los derechos de los participantes del proceso político del país", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sus palabras llegan a medida que los partidarios del expresidente Kocharián y miembros de la oposición acusan al actual primer ministro, Nikol Pashinián, de buscar este proceso penal por motivos políticos y de forma "estratégica".