Armenia/Azerbaiyán.- Armenia entrega a Azerbaiyán siete localidades de Nagorno Karabaj por el acuerdo de alto el fuego

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades armenias han entregado a Azerbaiyán siete localidades que forman parte de la región de Nagorno Karabaj, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego firmado el 9 de noviembre por Armenia y Azerbaiyán con la mediación de Rusia, según informa el diario digital Mediamax.

Las localidades de Nor Maragha, Nor Aygestan, Nor Seisulan, Nor Karmiravan, Nor Haikayuir, Hovtashen y Nor Jraberd, que forman parte de la región de Martakert, en Nagorno Karabaj, han sido ya entregadas a las autoridades azeríes.

Las autoridades de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj han confirmado que la entrega de estas siete localidades se ha realizado "en cumplimiento de la declaración trilateral" firmada el 9 de noviembre por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

El acuerdo de alto el fuego en Nagorno Karabaj establece un calendario para la devolución a Azerbaiyán de una serie de territorios que permanecen bajo control armenio desde el final de la última guerra, en 1994. La región de Aghdam, un territorio azerí colindante con Nagorno Karabaj, deberá volver a estar bajo control azerí para el 20 de noviembre, según el acuerdo de cese de hostilidades.

Las autoridades de Nagorno Karabaj han dicho que se han desplazado "las propiedades de más de 2.000 residentes" de las siete localidades cedidas a Azerbaiyán y que a los afectados se les han facilitado "lugares temporales de residencia y otros medios".

El pacto firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia comprende un cese de hostilidades, el despliegue de 1.960 militares rusos como fuerzas de paz en la línea de separación en Nagorno Karabaj, el establecimiento de un centro de supervisión de la tregua controlado por observadores rusos y turcos y emplazado en suelo azerí y la devolución de territorios azeríes controlados desde 1994 por Armenia, incluida Shusha, la segunda localidad más importante de la región en disputa.

El acuerdo ha sido rechazado por las formaciones políticas opositoras por considerarlo una capitulación ante Azerbaiyán y por el temor a que acabe poniendo en riesgo la región de Nagorno Karabaj, con mayoría de población armenia y controlada de facto por las autoridades armenias desde el final de la última guerra.