Armenia.- El presidente de Armenia ve "inevitable" convocar elecciones anticipadas tras el acuerdo con Azerbaiyán

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Armenia, Armen Sarkisián, ha asegurado que ve "inevitable" la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas para poner fin así a la crisis política derivada del acuerdo de alto el fuego en Nagorno Karabaj firmado por el primer ministro, Nikol Pashinián, con el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el 9 de noviembre.

Tras concluir su ronda de consultas con formaciones políticas y organizaciones civiles, el presidente de Armenia ha señalado que considera "inevitable" convocar a las urnas "para mantener al país alejado de conmociones políticas".

"En los últimos días, he mantenido consultas políticas y decenas de reuniones con fuerzas parlamentarias y no parlamentarias, con varias ONG y con diferentes personas. He tenido conversaciones telefónicas con varias organizaciones de la diáspora. La absoluta mayoría de los participantes en las reuniones están de acuerdo en un tema: la dimisión del primer ministro o el final de su mandato de acuerdo con la Constitución y la convocatoria de elecciones anticipadas", ha afirmado el presidente de Armenia, según informa el diario digital armenio Mediamax.

Sarkisián, que denunció que no fue consultado por el Gobierno antes de la firma del acuerdo de alto el fuego con Azerbaiyán, ha incidido en que el "único enfoque responsable" pasa por que el Gobierno y el partido que lo sustenta presenten en un breve plazo "una hoja de ruta" que incluya un "calendario" para iniciar "importantes procesos constitucionales" que hagan posible convocar elecciones legislativas anticipadas. "Mientras tanto, el poder se cedería a un gobierno de acuerdo nacional altamente cualificado", ha concluido.

El presidente abrió una ronda de consultas con todas las formaciones políticas después de que el primer ministro de Armenia firmara el 9 de noviembre un acuerdo de alto el fuego para Nagorno Karabaj con Rusia y Azerbaiyán que contempla la devolución de territorios azeríes que permanecían bajo control armenio desde el final de la última guerra en 1994.

El acuerdo ha sido rechazado por las formaciones políticas opositoras por considerarlo una capitulación ante Azerbaiyán y por el temor a que acabe poniendo en riesgo la región de Nagorno Karabaj, con mayoría de población armenia y controlada de facto por las autoridades armenias desde la última guerra.

El pacto firmado por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia establece un cese de hostilidades, el despliegue de 1.960 militares rusos como fuerzas de paz en la línea de separación en Nagorno Karabaj, el establecimiento de un centro de supervisión de la tregua controlado por observadores rusos y turcos y emplazado en suelo azerí y la devolución de territorios azeríes controlados desde 1994 por Armenia, incluida Shusha, la segunda localidad más importante de la región en disputa.

INTERCAMBIO DE CAÍDOS EN EL CONFLICTO

Este martes, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, ha confirmado que Azerbaiyán y Armenia se han intercambiado los cuerpos de 200 víctimas mortales de la espiral bélica iniciada en Nagorno Karabaj el 27 de septiembre.

"En cuanto a la recuperación de los cuerpos de los muertos, me complace informar de que junto con las fuerzas de paz rusas y del CICR, las partes comenzaron a retirar los cuerpos y a intercambiarlos. Según mi última información, ya han canjeado 200 cuerpos", ha explicado Maurer, en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Maurer ha dicho que la Cruz Roja en Nagorno Karabaj está dando prioridad a la ayuda a la población desplazada, la recuperación de los cuerpos de los muertos y a las visitas a los prisioneros para prepararlos para posibles negociaciones y canjes.

El presidente del CICR tiene previsto reunirse este martes en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para hablar sobre la situación en Nagorno Karabaj y abordar una posible cooperación en el contexto de la lucha contra la pandemia de coronavirus.