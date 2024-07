Armenia/Turquía.- Las delegaciones armenia y turca se reúnen este martes como parte del proceso de normalización

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones armenia y turca se reunirán este martes en la frontera común como parte de las conversaciones para normalizar las relaciones bilaterales, dañadas por el apoyo de Ankara a Azerbaiyán en el conflicto de la región de Nagorno Karabaj.

"La quinta reunión de representantes especiales se llevará a cabo el 30 de julio en la frontera entre Armenia y Turquía", ha indicado la portavoz de prensa del Ministerio de Exteriores armenia, Ani Badalián, en la red social X.

Las conversaciones se iniciaron en diciembre de 2021. Durante la cuarta reunión celebrada en julio de 2022 en Viena, la capital de Austria, ambas delegaciones acordaron reabrir el cruce de la frontera terrestre para ciudadanos de terceros países.

Tras los terremotos del pasado mes de febrero --que no solo afectaron a varias provincias turcas, sino también a Siria--, se abrió un paso fronterizo con Armenia para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la población.

La frontera común cerró en 1993 tras una ola de enfrentamientos entre Armenia e integrantes de la etnia túrquica en Azerbaiyán, si bien ambos vecinos restablecieron contactos diplomáticos en 2021 y prometieron avanzar para la reapertura total de la frontera.

Ambos países se encuentran sumidos desde hace meses en un proceso para normalizar sus lazos diplomáticos, gravemente dañados por el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en el conflicto de la región de Nagorno Karabaj y por la negativa de Ankara a reconocer el genocidio armenio cometido por el antiguo Imperio otomano entre 1915 y 1923.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo por parte del Imperio otomano.