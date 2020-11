La Asamblea Nacional venezolana pide a la alcaldesa de Bogotá retractarse por sus comentarios sobre deportar migrantes

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. - Chepa Beltran/VW Pics via ZUMA W / DPA

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha pedido este martes a la alcaldesa de Bogotá, la capital colombiana, Claudia López, que se retracte de los comentarios realizados sobre la deportación "sin contemplaciones" de migrantes venezolanos que cometan delitos en suelo colombiano.

En una carta dirigida a la edil, la Asamblea Nacional ha solicitado a López que se pronuncie públicamente para rechazar la xenofobia y los delitos de odio contra los ciudadanos venezolanos. "Nos dirigimos a usted para rechazar contundentemente las declaraciones donde se refiere a los venezolanos como delincuentes y causantes del aumento de los índices de criminalidad en Bogotá", recoge la misiva.

"No se puede estigmatizar a los venezolanos por una problemática que no puede atribuírsele a los extranjeros", ha alertado la Asamblea venezolana, de mayoría opositora. Así, ha insistido en que "realizar este tipo de comentarios es condenable y no es cónsona con la reciprocidad histórica entre Colombia y Venezuela como naciones hermanas".

En sus declaraciones a finales de octubre, la alcaldesa se refirió a los ciudadanos venezolanos que residen en la capital cuando habló de las cifras de inseguridad y dijo que todos los que vinieron "a ganarse la vida decentemente" serán bienvenidos, mientras que aquellos que comentan delitos serán expulsados.

Colombia es el país que más migrantes venezolanos acoge, con un total de 1,8 millones, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Parte de este colectivo "nos está haciendo la vida de cuadritos", según López, que alertó de un repunte de los homicidios y del robo.

Si bien subrayó que no quería "estigmatizar" a los venezolanos, pero ha señalado que solo será "bienvenido" quien "venga a ganarse la vida decentemente". "El que venga a delinquir debemos deportarlo sin contemplación", reclamó entonces.

En este sentido, se mostró dispuesta a hablar con las autoridades migratorias y cuestionó que "un mismo inmigrante ilegal" tenga que ser detenido cinco veces para poder expulsarlo del país. "¡No fregués! Debemos poderlo deportar de una vez, ese tipo de cosas administrativas también debemos proponer que nos las ayuden a resolver", aseveró.