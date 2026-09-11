A.Saudí.- AMP.- Arabi Saudí confirma ataques perpetrados este jueves contra el oleoducto Este-Oeste, que evita Ormuz

Archivo - RUSSIA, ST PETERSBURG - JUNE 5, 2026: Saudi Arabia's Energy Minister Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud attends the plenary session of the 2026 St Petersburg International Economic Forum at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre - Valery Sharifulin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este viernes varios ataques perpetrados en la víspera contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán.

Una fuente del Ministerio de Energía saudí ha declarado a la agencia estatal de noticias SPA que el oleoducto "en las regiones de Riad y Medina, sufrió varios ataques la mañana del jueves 10 de septiembre", provocando "algunos" heridos que fueron recibieron atención médica.

Inmediatamente tras los ataques, que obligaron a detener el funcionamiento del oleoducto como medida de "precaución", se desplegaron equipos técnicos y de emergencia para asegurar y verificar su seguridad.

El Ministerio de Exteriores saudí ha salido al paso condenando "en los términos más enérgicos" estos ataques procedentes de territorio iraquí, según ha asegurado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La cartera diplomática ha precisado que "varios lanzamientos procedentes de Irak, (...) han provocado víctimas humanas y algunos daños que se están reparando".

Riad ha querido recalcar que "ha optado por no responder en esta fase y por apoyar los esfuerzos del Gobierno iraquí" para investigar y poner fin a los ataques procedentes desde su territorio, si bien a renglón seguido a señalado que "se reserva el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, su seguridad, sus instalaciones, sus ciudadanos y los residentes en su territorio".

Irak, cuyas autoridades no se han pronunciado hasta el momento, se ha visto envuelto en el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, debido, en parte, a la presencia de milicias leales a Teherán en su territorio.

El incidente ha tenido además lugar en medio de la rápida ofensiva en Yemen de los rebeldes hutíes --quienes este mismo jueves se hicieron con localidades estratégicas en torno a Bab el Mandeb-- y la escalada de hostilidades de las últimas semanas, habida cuenta que Riad respalda a las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

En todo caso, las autoridades con capital en Adén han apuntado a Teherán, denunciando la existencia de un "claro vínculo entre esta escalada y la estrategia de Irán de trasladar a otros el coste de la presión internacional sobre Irán", en palabras del presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo, Rashad al Alimi.

El estrecho de Bab el Mandeb, que separa la península Arábiga del Cuerno de África, tiene una extensión de unos 29 kilómetros, por lo que el posicionamiento de fuerzas en esta zona de Yemen permitiría a los hutíes --un grupo respaldado por Irán, pese a sus diferencias ideológicas y organizativas-- amenazar el tránsito incluso con sus capacidades de artillería.

Los hutíes han amenazado en varias ocasiones con afectar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb como respuesta a la citada ofensiva israelí-estadounidense, después de lanzar numerosos ataques contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.