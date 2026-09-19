A.Saudí.- AMP.- Arabia Saudí activa alertas de emergencia en Riad y otras ciudades ante la amenaza de ataques hutíes

Archivo - July 9, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Saudi Arabia: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman receives Canadian Prime Minister Mark Carney during an official welcoming ceremony in Jeddah, Saudi Arabia, on July 9, 2026. Carney is visiting the kingdom - Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han emitido a última hora de este viernes una serie de alertas de emergencia en ocho ciudades del país, incluida la capital Riad, ante la amenaza de posibles ataques procedentes de la milicia hutí de Yemen.

Las notificaciones de riesgo han cubierto de forma simultánea las localidades de Yeda, Taif, Yanbu, Alula, Khamis Mushait, Jazán y Abha. En el caso de las primeras cuatro, los sistemas de alerta de la población han llegado a activarse hasta en dos ocasiones consecutivas, según ha informado el diario "Saudi Gazette'.

Por otro lado, el despliegue del sistema de seguridad se ha ampliado a primera hora del sábado con la activación de alertas en la capital, Riad, y en la gobernación de Al Kharj. Durante la fase de máximo riesgo, las autoridades han instado a la población a buscar refugio en el interior de viviendas y estructuras sólidas, alejarse de zonas abiertas, balcones y ventanas de cristal, y evitar la presencia en azoteas.

Una vez transcurrido el periodo de máxima alarma, el organismo estatal ha emitido varios comunicados oficiales en los que ha confirmado que el peligro inmediato había quedado neutralizado en todas las zonas afectadas, dando por concluidas las alertas sin que por el momento las autoridades hayan facilitado un balance de daños o interceptaciones.

El despliegue del sistema de alerta temprana se produce en pleno repunte de las hostilidades entre las fuerzas del Gobierno de Yemen --reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí-- y los rebeldes hutíes, desde que estos lanzaran a principios de septiembre una ofensiva por la costa occidental del país haciéndose con importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.