A.Saudí.- AMP.- Arabia Saudí anuncia el derribo de dos misiles de crucero al sureste de la capital, Riad

Archivo - February 25, 2025, Washington, Dc, United States: Saudi Defense Minister Prince Khalid bin Salman seen during a spray photo opportunity at Department of State in Washington DC, USA. - Europa Press/Contacto/Lenin Nolly - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este miércoles la interceptación de dos misiles de crucero en una zona situada en el centro del país, al sureste de la capital, Riad, en medio del conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado a través de sus redes sociales que "dos misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en Al Jarj", antes de agregar que también han sido derribados más una decena de drones, entre ellos nueve "inmediatamente después de ingresar a espacio aéreo del Reino".

Asimismo, ha destacado que los sistemas de defensa aérea han destruido además un dron lanzado contra la refinería de Ras Tanura, la más grande del país. "Las evaluaciones iniciales indican que el ataque fue realizado por un dron y no provocó daños", ha manifestado, antes de agregar que otro aparato fue interceptado "en la provincia Oriental".

Riad no se ha pronunciado por ahora sobre quién podría estar detrás de los ataques, sin que ninguna de las partes en conflicto haya reivindicado estos disparos.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según confirmó el la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran, además de Jamenei, varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.