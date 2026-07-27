A.Saudí.- AMP.- Arabia Saudí intercepta varios drones procedentes de Irak y tilda el ataque de "terrorista"

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí han informado este lunes de que han interceptado y destruido varios drones procedentes de Irak en un ataque que han tildado de "terrorista" y que se enmarca en el incremento de la tensión en la región.

El general Turki al Malki, que se encuentra al frente de la coalición internacional que encabeza Riad en Yemen, ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos últimos lanzamientos eran instalaciones petroleras en suelo saudí, especialmente en el este y en Riad.

"Estos intentos terroristas salen de territorio iraquí y han sido ejecutados por milicias terroristas afiliadas a Irán, lo que reafirma el derecho legítimo de Arabia Saudí a defenderse y defender sus capacidades, y reservarse así el derecho a responder en el momento y lugar adecuados", ha sostenido.

En respuesta, el primer ministro iraquí, Alí Al Zaidi, ha ordenado la apertura de una investigación y ha asegurado que caerá el peso de la ley sobre cualquier persona, de haberla, que esté implicada en los hechos denunciados.

"El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (...) ha ordenado hoy, lunes, a las autoridades de seguridad competentes que investiguen la declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí en relación con los ataques contra el Reino con drones lanzados desde territorio iraquí, según la información facilitada por la parte saudí", ha anunciado su portavoz, Sabá al Numan, en un comunicado difundido en redes sociales.

"El Gobierno está examinando las pruebas y la información disponibles y emprenderá acciones legales contra cualquier persona de la que se demuestre su implicación en tales actos, de acuerdo con las conclusiones de la investigación", ha agregado en una nota, asegurando que Bagdad "no permitirá ningún intento de socavar o perjudicar" sus relaciones con Riad, descritas como "profundas y fraternas".

Arabia Saudí ha anunciado el derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.