Cerrado hasta el 17 octubre el aeropuerto de Riad tras los ataques mortales de los hutíes

RIYADH, Sept. 19, 2026 -- This photo taken with a mobile phone on Sept. 19, 2026 shows thick smoke rising near King Khalid International Airport in northeastern Riyadh, Saudi Arabia.,Image: 1136349589, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Relea - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudí, permanecerá cerrado hasta el próximo sábado, 17 de octubre, una medida que llega en medio de los reiterados ataques de las milicias hutíes de Yemen, que han dejado al menos trece víctimas mortales este fin de semana.

Las instalaciones estarán cerradas hasta las 21.00 horas (las 23.00 en España peninsular y Baleares) de ese día, de acuerdo a un nuevo aviso NOTAM para los pilotos de aviación general y que se produce horas después de que la Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés) haya anunciado una prórroga de la suspensión de sus operaciones.

El objetivo de la medida es "completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes", ha dicho el organismo.

El cierre llega tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí yemení contra el aeropuerto de la capital saudí, incluido uno este sábado que ha provocado doce muertos, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente anunciaron hace una semana una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el pasado lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.