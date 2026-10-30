La coalición liderada por Riad destruye un dron hutí en la región de La Meca

Archivo - May 30, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Saudi Arabia: Muslim pilgrims perform Hajj rituals in Mecca, Saudi Arabia, on May 28, 2026, as millions of Muslims from around the world gather for one of the largest annual religious pilgrimages - Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha anunciado este viernes la intercepción y destrucción de un dron lanzado por la milicia rebelde de los hutíes en la región de La Meca, según ha confirmado el portavoz oficial del contingente, el general de división Turki al Maliki.

Esta nueva interceptación se produce en el marco de una serie de ataques con misiles y aeronaves no tripuladas lanzados por la insurgencia yemení contra diversas infraestructuras clave en territorio saudí, entre ellas instalaciones de la petrolera estatal Aramco y aeropuertos internacionales en Riad, Yeda y Dammam.

Coincidiendo con el repunte de las hostilidades, el ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salman, ha mantenido una ronda de consultas con autoridades internacionales --entre ellas la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte-- para abordar la seguridad regional. Paralelamente, la Unión Europea ha reiterado su condena a las ofensivas hutíes y ha exigido un alto el fuego inmediato para reanudar el diálogo de paz promovido por la ONU.

Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, han rechazado las acusaciones de la coalición, a las que se ha referido como una "enorme mentira" y ha asegurado que sus actuaciones tienen como objetivo parte de la infraestructura energética y castrense del país.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que no han llevado a cabo hoy ninguna operación hacia el interior de Arabia Saudí y que lo que el enemigo saudí alega sobre la interceptación de un dron en los cielos de La Meca es una gran y enorme mentira", ha declarado Sari en un breve comunicado publicado en redes sociales.

"Ya no queda nadie en este mundo que crea estas calumnias y mentiras que promueve el régimen criminal de los Al Saud", ha sentenciado el portavoz de la milicia, tras recalcar que sus operaciones "están dirigidas contra sus instalaciones petroleras y bases militares".

Esta interpretación sucede después de que el pasado sábado las autoridades saudíes denunciasen el lanzamiento de misiles contra las regiones de La Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam.