Una empresa saudí confirma dos muertos por un "incidente de seguridad" en uno de sus buques en Ormuz

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de "incidente de seguridad" sufrido a última hora del lunes por un buque propiedad de una empresa de Arabia Saudí cuando transitaba a través del estrecho de Ormuz, según ha confirmado este miércoles la compañía.

La empresa Bahri ha señalado que su buque 'Sidr' "se ha visto implicado en un incidente de seguridad cuando transitaba a través del estrecho de Ormuz", un suceso que tuvo lugar el 31 de agosto, antes de afirmar que los fallecidos son ciudadanos filipinos.

"La compañía expresa sus más sentidas condolencias a sus familias, seres queridos y compañeros en estos difíciles momentos, y brinda todo su apoyo a las familias y compañeros afectados", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que mantiene "contacto permanente" con el buque.

Asimismo, ha asegurado a través de un comunicado publicado en redes sociales que Bahri "se coordina de forma estrecha con las autoridades pertinentes y los actores clave del sector marítimo, a la vez que continúa supervisando de cerca la situación".

"La seguridad y el bienestar de los empleados de Bahri siguen siendo su máxima prioridad, y la compañía mantiene su compromiso de operar de acuerdo con los más altos estándares de seguridad, protección y respeto al medio ambiente", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores saudí ha condenado en un comunicado "el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el petrolero saudí 'Sidr' mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", así como los bombardeos iraníes de las últimas horas contra Jordania, Bahréin y Kuwait, lanzados en respuesta a la última andanada de ataques aéreos de Estados Unidos contra el país.

Riad ha hecho hincapié en "la necesidad de reducir la tensión y respetar la seguridad de la navegación internacional, la seguridad del suministro energético mundial, los principios de buena vecindad, la soberanía de los Estados, la Carta de Naciones Unidas y el derecho y las normas internacionales", al tiempo que ha pedido a "todas las partes" actuar "con moderación" y "cesar la escalada, respetar el Derecho Internacional y retomar las negociaciones para soluciones pacíficas".

La confirmación ha llegado después de que el 'Sidr' sufriera un incidente cuando navegaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, empleado por Estados Unidos para facilitar el tránsito marítimo hacia y desde el golfo Pérsico, a pesar de las advertencias por parte de las autoridades de Irán.

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, al anunciar la semana pasada un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 25 de agosto que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que advirtió a Teherán de que "destruirá cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso, en medio de las tensiones y la falta de avances diplomáticos para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.