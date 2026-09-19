RIYADH, Sept. 19, 2026 -- This photo taken with a mobile phone on Sept. 19, 2026 shows thick smoke rising near King Khalid International Airport in northeastern Riyadh, Saudi Arabia.,Image: 1136349589, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Relea - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han reivindicado este sábado ataques contra la capital de Arabia Saudí, Riad, e instalaciones de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno saudí, en la costa occidental del país.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha informado en un comunicado que de que han llevado a cabo "dos operaciones militares exitosas utilizando un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones".

"La primera tuvo como objetivo puntos estratégicos en la capital saudí, Riad, y la segunda se dirigió contra instalaciones de Aramco en Yanbu", ha precisado, antes de indicar que en ambos casos se produjeron "grandes incendios".

Los hutíes no han precisado el objeto de su ataque en Riad, si bien se han observado grandes columnas de humo negro elevándose sobre el aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital, de acuerdo a imágenes y vídeos difundidos en redes sociales.

La insurgencia ha lanzado estos bombardeos en respuesta a las acusaciones vertidas este miércoles en su contra sobre un ataque contra La Meca, lo cual Sari ha tachado de "gran calumnia", y a los ataques lanzados contra las zonas bajo su control.

"La falsa propaganda difundida por los medios del enemigo saudí, que alega que atacamos a civiles, carece de fundamento; tales afirmaciones son simplemente el resultado de intercepciones fallidas por parte de los sistemas de defensa del enemigo saudí", ha declarado el portavoz militar, antes de reiterar que los hutíes continuarán respondiendo "hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo sobre" Yemen.

RIAD DENUNCIA LA ACTITUD "HOSTIL Y TERRORISTA" DE LOS HUTÍES

Las fuerzas de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí y que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha informado horas más tarde de que la fuerza aérea saudí ha "interceptado y destruido con éxito un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí contra la ciudad de Riad en la madrugada del sábado 19 de septiembre".

Así lo ha asegurado su portavoz, el general Turki al Malki, en un comunicado en el que ha recalcado que en Riad residen más de ocho millones de personas, lo cual "ponen de manifiesto la intransigencia de la milicia y su ataque persistente, deliberado y sistemático contra civiles y objetivos civiles, lo que refleja un comportamiento hostil y terrorista".

El general ha denunciado asimismo que los hutíes han "intentado atacar a civiles y bienes civiles en las ciudades de Baish, Taif, Farasan y Yanbu", si bien ha asegurado que todos ellos han sido "frustrados" por los sistemas de defensa aérea.

Por ello, ha indicado, la coalición se reserva el derecho a tomar las medidas que considere, en virtud del Derecho Internacional Humanitario, "disuadir el comportamiento de la milicia terrorista hutí".

Las autoridades saudíes emitieron a última hora de este viernes una serie de alertas de emergencia en ocho ciudades del país, incluida Riad, ante la amenaza de posibles ataques procedentes de la milicia hutí, si bien horas más tarde las dio por concluidas.