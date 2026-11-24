Archivo - August 25, 2023: King Abdullah Financial center in Riyadh , Saudi Arabia 2019 / 11 - La Nacion / Zuma Press / Europa Press - Archivo

La coalición liderada por Arabia Saudí denuncia un "cobarde ataque terrorista" contra la ciudad

El suceso llega días después de un ataque de los rebeldes de Yemen contra la torre del PIF en la capital saudí

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades saudíes han informado este martes de que al menos once personas han resultado heridas por un ataque achacado a los rebeldes hutíes de Yemen contra un rascacielos ubicado en el distrito financiero de la capital de Arabia Saudí, Riad.

La Defensa Civil del país ha informado en un comunicado de que sus equipos han tenido que intervenir tras un incidente en una de las torres del centro financiero de la capital, que ha sido "blanco de un ataque terrorista llevado a cabo por la milicia hutí".

"El ataque provocó once heridos: dos ciudadanos saudíes, dos residentes de nacionalidad india, tres residentes de nacionalidad nepalí y cuatro residentes de nacionalidad egipcia", recoge el texto, que apunta a que las autoridades competentes "respondieron al ataque de in mediato".

Para ello, ha sostenido, han aplicado "todos los procedimientos y medidas previstos en estos casos para gestionar este tipo de situaciones, y han puesto en marcha operaciones necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes".

Previamente, la coalición internacional que encabeza Arabia Saudí ha denunciado un "cobarde ataque terrorista". Así, el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, ha señalado en un breve comunicado publicado a través de redes sociales que ha subrayado que "las autoridades competentes están investigando el lugar del ataque".

El incidente tiene lugar días después de que un ataque ejecutado por los hutíes alcanzara el rascacielos que acoge la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí, según confirmaron las autoridades, que descartaron que se hubieran registrado víctimas.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.