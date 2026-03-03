A.Saudí.- AMP2.- Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones

Archivo - June 20, 2025, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Kingdom of Saudi Arabia, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

Donald Trump asegura que "pronto se sabrá" la respuesta de Washington

Las autoridades saudíes afirman haber neutralizado otros ocho drones contra Riad y otra localidad cercana a la capital

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el general Turki al Maliki, ha indicado en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington ha sido alcanzada por dos drones, si bien ha matizado que se trata de estimaciones preliminares.

La cartera militar ha indicado que la Embajada ha sufrido daños materiales "menores" en su sede al sufrir un incendio "limitado" como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no ha citado su origen.

Posteriormente, Al Maliki ha confirmado que el Ejército saudí ha interceptado y destruido otros ocho drones lanzados contra las proximidades de Riad y Al Kharj, una localidad situada al sureste de la capital saudí.

Por su parte, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha emitido una "notificación de confinamiento" para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y ha recomendado a todos los ciudadanos estadounidenses a "refugiarse en sus hogares de inmediato".

Además, ha anunciado en X restricciones a todos los viajes "no esenciales" a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en declaraciones a la cadena estadounidense NewsNation que "pronto se sabrá" la respuesta del país norteamericano al ataque contra su representación en Arabia Saudí.

Por otra parte, en alusión a los ataques de Irán contra sus bases militares en países de la región, el inquilino de la Casa Blanca "no cree que sea necesario desplegar tropas en el terreno", unas declaraciones que llegan horas después de haber apuntado a lo contrario.

"No estoy preocupado con el despliegue de tropas en el terreno; como dicen todos los presidentes, 'no habrá tropas sobre el terreno', yo no digo eso", ha subrayado previamente en declaraciones al 'New York Post', desde donde ha afirmado que han logrado en solo día los objetivos que se fijaron para las próximas cuatro semanas.