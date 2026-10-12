Cerrado hasta el 17 octubre el aeropuerto de Riad tras los ataques mortales de los hutíes

RIYADH, Sept. 19, 2026 -- This photo taken with a mobile phone on Sept. 19, 2026 shows thick smoke rising near King Khalid International Airport in northeastern Riyadh, Saudi Arabia.,Image: 1136349589, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Relea - Luo Chen / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudí, permanecerá cerrado hasta el próximo sábado, 17 de octubre, una medida que llega en medio de los reiterados ataques de las milicias hutíes de Yemen, que han dejado al menos trece víctimas mortales este fin de semana.

Las instalaciones estarán cerradas hasta las 21.00 horas (las 23.00 en España peninsular y Baleares) de ese día, de acuerdo a un nuevo aviso NOTAM para los pilotos de aviación general y que se produce horas después de que la Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés) haya anunciado una prórroga de la suspensión de sus operaciones.

El objetivo de la medida es "completar los trámites necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones y su disponibilidad operativa, en coordinación con las autoridades competentes", ha dicho el organismo.

El cierre llega tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí yemení contra el aeropuerto de la capital saudí, incluido uno este sábado que ha provocado doce muertos, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos.

Este mismo lunes los hutíes han reivindicado un nuevo ataque contra el aeropuerto de Riad, aunque la única confirmación oficial por parte saudí es un mensaje sobre una intercepción de un proyectil. "Nuestras fuerzas armadas han atacado con éxito esta tarde el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, situado en Riad, capital del enemigo saudí, utilizando un misil balístico y logrando un impacto preciso", ha explicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari.

La Coalición de Apoyo a la Legitimidad en Yemen que lidera Arabia Saudí ha informado de la "intercepción y destrucción de un misil balístico lanzado por la milicia hutí terrorista hacia Riad".

Sari, el portavoz militar hutí, ha informado además de un ataque con un dron contra la base aérea de Yamis Mushait, "logrando un impacto directo por la gracia de Alá".

"Reiteramos nuestra advertencia a todas las aerolíneas internacionales, así como a expertos, personal, trabajadores y viajeros de todo el mundo, de no operar vuelos hacia los aeropuertos saudíes, que no son seguros, a excepción de los aeropuertos y espacios aéreos que dan servicio a los lugares santos de La Meca y Medina", han añadido.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente lanzaron hace una semana una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el pasado lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.