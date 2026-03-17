Arabia Saudí anuncia el derribo de cerca de una veintena de drones en el este del país

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha anunciado este martes la interceptación de cerca de una veintena de drones disparados contra el país, todos ellos en la zona oriental del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado a través de sus redes sociales que un total de 19 drones han sido "interceptados y destruidos" en la provincia Oriental, sin dar más detalles ni pronunciarse sobre el lugar desde el que habrían sido lanzados.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.