Archivo - July 25, 2026, Undisclosed Location, United States: A pair of U.S. Air Force F-35A Lightning II stealth fighter aircraft, break away after refueling from a KC-135 Stratotanker during a mission in support of Operation Epic Fury, July 2, 2026 at a - Tsgt. Tiffany A. Emery/U.S. Air / Zuma Press / Eur

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso su intención de vender a Arabia Saudí cerca de medio centenar de cazas F35 en una operación sin precedentes que podría alcanzar un valor de hasta 24.300 millones de dólares (más de 21.160 millones de euros).

El Departamento de Estado ha asegurado en un comunicado que la venta a Riad, que incluye hasta 48 de estos aviones de combate, "respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no miembro de la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo".

El anuncio se produce en un momento de estancamiento de las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y en pleno repunte de las hostilidades entre las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente --y respaldadas por Arabia Saudí-- y los rebeldes hutíes, desde que estos lanzaran a principios de septiembre una ofensiva por la costa occidental del país haciéndose con importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.