Asciende a 57 el balance de inmigrantes muertos durante la entrada masiva a Ceuta

Varios migrantes intentan cruzar a nado la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en - Jesús Torres - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado este viernes por la tarde un balance actualizado de 57 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma.

Los nuevos hallazgos se suman a los 30 muertos encontrados hasta el miércoles en lo que iba de año. Ahora son ya 87, según los datos que maneja Europa Press, los inmigrantes aparecidos en las costas ceutíes que se ahogaron en el intento de cruzar desde Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cifrado este viernes el número de inmigrantes que han accedido en las últimas horas en 60.000 mientras que el Gobierno central dice que fueron 50.000. Fuentes gubernamentales calculan que unos 37.500 habrían retornado voluntariamente a Marruecos hasta las 15.30 horas del viernes.