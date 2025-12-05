Asfura, candidato hondureño apoyado por Trump, pide "serenidad" a medida que avanza el escrutinio en las presidenciales

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las elecciones presidenciales de Hondura Nasry Asfura, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido "serenidad" a medida que avanza el ajustado escrutinio, que de momento lo sitúa en cabeza con una diferencia de menos de un punto porcentual frente a Salvador Nasralla.

"El pueblo hondureño ha demostrado su civismo, amor por la democracia y compromiso con la libertad", ha aseverado Asfura en informaciones difundidas en redes sociales, donde ha instado a sus votantes a mantener la calma y "seguir adelante con fe" hasta que se resuelva el proceso y el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie los resultados definitivos.

En este sentido, ha reafirmado que siempre ha sido "firme y claro" en sus posturas, "sin ataques". "Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales. Sigamos adelante con fe, unidos con el propósito de darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor. Dios bendiga a Honduras", ha sostenido.

Con alrededor de 20.000 votos de diferencia, Asfura --del Partido Nacional-- cuenta con el 40,21 por ciento de los apoyos, frente al 39,5 por ciento de Nasralla, del Partido Liberal. La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto, con el 19,29 por ciento de los votos.