Malasia y Filipinas arremeten contra China por sus continuas "incursiones" en el mar de China Meridional

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Malasia y Filipinas han arremetido este jueves contra las autoridades chinas lo que consideran como "continuas incursiones" en el mar de China Meridional, donde los tres países mantienen una disputa territorial.

El Ministerio de Exteriores filipino ha protestado ante lo que considera acciones "provocativas" por parte de buques chinos en la zona y ha asegurado que el gigante asiático hace uso de "sirenas, cuernos y aviso por radio" contra efectivos filipinos que se encuentran en la zona realizando "labores legítimas".

"Estas acciones provocativas ponen en peligro la paz, el orden y la seguridad en el mar de China Meridional y están actuando de forma contraria a las obligaciones de China en el marco del Derecho Internacional", ha señalado el Ministerio, según informaciones de la agencia de noticias Bloomberg.

La tensión entre estos dos países ha ido aumentando durante los últimos meses, mientras Manila ha seguido protestando por la presencia de buques chinos en la zona. El Gobierno filipino cuenta además con el apoyo de Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Malasia, Saifudin Abdulá, ha alertado de que la presencia de barcos chinos desplegados en la zona irá aumentando. Malasia ha convocado a principios de este mes al embajador chino en el país para protestar por la presencia de estos barcos en lo que considera como sus aguas territoriales.

El primer ministro, Ismail Sabri, ha advertido de que "no habrá compromisos" siempre y cuando haya una "amenaza" en la zona. "He perdido la cuenta de las veces que he protestado ante China sobre este asunto. Seguiremos contestando de forma diplomática", ha aseverado.

Sin embargo, el Gobierno chino ha reiterado su postura este jueves en una rueda de prensa. "La posición de China en esta zona es consistente y clara. Nuestras fuerzas han seguido el Derecho Internacional a la hora de defender nuestros derechos", ha afirmado Wang Webin, portavoz del Ministerio de Exteriores. "Es legítimo y está justificado", ha insistido.