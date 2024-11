La asistente de Begoña Gómez en Moncloa rechaza declarar en el Senado por estar judicializada la causa

PP y Vox critican que Álvarez no colabore, ya que no está imputada: "Le habría servido para practicar" para cuando le toque ante el juez

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que participó en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido al "derecho a no declarar" en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' por estar judicializadas las cuestiones por las que se la llamó a comparecer.

Álvarez ha acudido este viernes al Senado y, en una intervención previa a las preguntas de los grupos parlamentarios, ha agradecido el interés por su comparecencia y ha señalado que cumple con la obligación constitucional de comparecer ante la comisión, cuyo objeto se amplió para incluir el 'caso Begoña Gómez'.

No obstante, a continuación la trabajadora de Moncloa ha expresado que, con todo respeto a los senadores que integran la comisión, no iba a contestar a las preguntas que le formularan, acogiéndose a su derecho a no declarar: "Dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas".

EL PSOE RESPETA LA DECISIÓN

Durante los turnos de intervención de los partidos, tanto el senador del PP Alfonso Serrano como la senadora de Vox Paloma Gómez han criticado la decisión de la compareciente de no declarar.

En concreto, Serrano ha protestado ante la Mesa de la comisión censurando que una persona cuyo sueldo "proviene de los impuestos de los españoles" se acoja a su derecho de no declarar y por ende renuncie a "colaborar" y a "rendir cuentas" ante la Cámara Alta cuando no está imputada, por lo que podría "perfectamente" comparecer.

"Aunque algunas preguntas puedan parecerle duras, con el máximo respeto y tranquilidad, creo que incluso esta comparecencia a usted le podría ser útil para practicar, por lo menos porque va a tener que decir lo mismo aquí que el día 20, porque está obligada a decir la verdad" ante la comisión y ante el juez, ha incidido.

Serrano ha interpelado a la compareciente que "no le debe nada a nadie, y menos a Gómez y a Pedro Sánchez": "Porque le dieron la oportunidad de un trabajo, que entiendo que le gustaba, pero le han metido en un lío enorme, porque usted sí tenía un currículum profesional y otros no. No se hace un favor, se lo hace a otros".

De su parte, la senadora de Vox ha advertido a la compareciente que su "obligación" es hacerle las preguntas pertinentes para llevar a cabo la investigación por la que fue creada la comisión y que si decide no contestar es "su problema".

"Muchas gracias señora Álvarez por su respuesta, nos ha aclarado muchísimo esta situación", ha concluido con ironía tras enumerar todas las preguntas que tenía preparadas Vox.

El senador socialista Alfonso Gil se ha limitado a expresar su "respeto" por la decisión de la compareciente y ha empleado su turno de palabra en criticar lo que, a su juicio, es un "espectáculo mediático, político y judicial" impulsado por el PP.

CITADA ANTE EL JUEZ EL 20 DE DICIEMBRE

La comparecencia de Álvarez en la Cámara Alta se ha producido un día después de que el juez Juan Carlos Peinado la haya citado a declarar el próximo 20 de diciembre como testigo en la causa en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marcas e intrusismo.

En el sumario de la causa consta un correo electrónico en el que Álvarez trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Además, en otros 'emails' se refleja que la asesora participó en gestiones con la Complutense relacionadas con la cátedra extraordinaria de Gómez.

La propia Gómez ha entregado al juez correos que evidencian que la asesora de Moncloa participó en gestiones y aparece con un 'email' de una cuenta personal, aunque también consta con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.