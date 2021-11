Macron acusa al primer ministro de Australia de mentirle sobre el acuerdo de venta de submarinos

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha acusado al primer ministro de Australia, Scott Morrison, de mentirle sobre la frustrada venta de submarinos a Australia por la creación de una alianza entre Canberra, Reino Unido y Estados Unidos, conocida como AUKUS.

La decisión de Australia de cancelar un acuerdo por valor de miles de millones de euros para comprar doce submarinos a Francia y negociar este pacto de defensa con Estados Unidos y Reino Unido ha desencadenado una grave crisis diplomática entre estos países.

"Tengo mucho respeto por su país. Tengo mucho respeto y mucha amistad por su pueblo. Simplemente digo que cuando hay respeto, hay que ser sincero y hay que comportarse de forma consistente con ello", ha dicho Macron, quien se ha reunido con Morrison en los márgenes de la cumbre del G20.

Tras ser preguntado por periodistas de los diarios australianos 'The Sydney Morning Herald' y 'The Age' si cree que Morrison fue deshonesto con él, ha dicho: "No lo creo, lo sé". Asimismo, ha evitado valorar el compromiso de Morrison a comprar estos submarinos nucleares al final de un periodo de revisión de 18 meses.

En respuesta, Morrison ha negado que mintiera a Macron en su encuentro en junio en el Elíseo y ha resaltado que durante su visita trasladó a París que los submarinos que iba a entregar la compañía francesa Naval Group no satisfacían las necesidades australianas.

"Fui mu claro de que los submarinos convencionales no iban a poder satisfacer nuestros intereses estratégicos y que íbamos a adoptar una decisión siguiendo nuestros intereses nacionales", ha explicado, antes de recalcar que no abordó el asunto del AUKUS porque "no es algo de lo que vas teniendo conversaciones abiertas al respecto".

"Déjenme ser muy claro. La decisión que he tomado como primer ministro, la decisión que ha tomado mi Gobierno, fue por los intereses nacionales de Australia", ha dicho. "Estas decisiones son difíciles. Por supuesto, han causado decepción y un impacto en las relaciones con Francia", ha zanjado.

El propio Macron mantuvo el jueves su primera conversación telefónica con Morrison desde el estallido de la crisis, en la que lamentó que se haya roto la "relación de confianza" entre ambos países. Así, dijo que fue "decisión unilateral" que da pie a "otro proyecto aún por concretar".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el viernes ante Macron que la crisis desatada por la frustrada venta de submarinos fue consecuencia de "una torpeza" de la Casa Blanca, en un gesto que el mandatario francés aceptó como el punto de partida para el fortalecimiento de la relación bilateral con la mirada "hacia el futuro".