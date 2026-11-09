Aumentan a casi 40 los muertos en el naufragio de una embarcación frente con migrantes a las costas de Senegal

Archivo - July 10, 2025, Goree Island, Dakar, Senegal: A Senegalese flag flutters in the wind on Goree Island in Senegal, while a fishing boat passes not far from its shore, on 10 July 2025. - Nicolas Remene / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades senegalesas han elevado este lunes a 39 los muertos cerca de la playa de Lompul, en el norte del país, después de que una embarcación quedase encallada frente a la costa, dejando hasta el momento una única persona con vida.

Los equipos de emergencia han hallado durante la jornada los cadáveres de cuatro personas, tras tres días de operaciones de búsqueda y rescate puestas en marcha a lo largo de una franja costera de aproximadamente 25 kilómetros, de difícil acceso, según ha informado la agencia estatal de noticias APS.

Un total de 24 cuerpos han sido identificados y devueltos a sus familias, mientras que quedan otros once por identificar, habida cuenta que los últimos cuatro cadáveres hallados estaban en un avanzado estado de descomposición.

La APS ha anunciado además que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso ocurrido en el departamento senegalés de Kébémer, región de Louga. El gobernador Ndèye Nguénar Mbodj visitó este domingo la zona para supervisar la identificación y preservación de los cuerpos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha lamentado el suceso y ha recordado que "detrás de cada una de las vidas que se han perdido, había esperanzas, planes, un futuro por construir", en palabras de su jefa de Misión en el país africano, Aissata Kane.

De acuerdo a los datos de esta agencia de la ONU, al menos 454 personas han muerto o desaparecido intentado llegar a Europa a través de esta ruta entre principios de este año y el pasado 26 de octubre, unos números que "representan solo una pequeña parte del total". "Muchas embarcaciones desaparecen lejos de la costa, sin supervivientes, sin que se recuperen cuerpos y sin explicación de lo sucedido", recalca la organización.

La OIM ha advertido contra el peligro para quienes emprenden esta ruta, ya que las embarcaciones se desvían dirección a Gambia, Guinea y Guinea-Bissau, para evitar los controles, en aumento, en las zonas de partida habituales.

Estos desplazamientos "pueden añadir hasta 750 kilómetros a las travesías, extendiendo algunos viajes a aproximadamente 2.200 kilómetros", de modo que quienes viajan a bordo "permanecen más tiempo en el mar, frente a costas más aisladas, y son más vulnerables a la deshidratación, los naufragios y las desapariciones".

Es por ello que la OIM ha emplazado a "los países de origen, tránsito y destino a mantener una cooperación constante a lo largo de toda la ruta", incluidas la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate, el apoyo a los supervivientes y a las familias en duelo, la mejora de la información sobre los migrantes desaparecidos y la lucha contra los traficantes de personas, e inversiones para facilitar las oportunidades económicas en los países de origen.