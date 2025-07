Aumentan a cuatro tras hundirse un barco con pasajeros y vehículos entre las islas de Java y Bali, en Indonesia

Los equipos de búsqueda rescatan con vida a 35 personas y buscan a más de 25 que siguen desaparecidas

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del hundimiento de un barco con decenas de pasajeros y vehículos que cubría la ruta entre las islas indonesias de Java y Bali ha aumentado a cuatro, según los equipos de rescate, que han afirmado que más de 30 personas han sido rescatadas con vida.

El barco, que trasladaba a 53 pasajeros, doce tripulantes y 22 vehículos, había salido del puerto de Ketapang y se dirigía al de Gilimanuk, en la isla de Bali, cuando se ha hundido por causas desconocidas en mitad de la noche, tal y como ha recogido la cadena de televisión indonesia Kompas.

Los equipos de rescate han localizado a 35 personas con vida, mientras que continúan los trabajos para intentar localizar al resto de desaparecidos en el siniestro, que tuvo lugar cerca de media hora después de que el 'KMP Tunu Pratama Jaya' soltara amarras del puerto de Ketapang.

Uno de los tripulantes que ha sobrevivido al hundimiento ha relatado que se despertó al darse cuenta de que el barco "se estaba escorando". "Cuando el barco empezó a hundirse, se apagaron totalmente las luces", ha dicho, antes de agregar que saltó al agua para intentar salvarse.

"Había mucha gente. Les dirigí a una barca salvavidas a la que también me subí", ha dicho. "Las olas eran fuertes. La gente no tenía energía y estaba vomitando. Muchos bebieron agua marina. No éramos suficientemente fuertes para remar. Únicamente pudimos esperar a que llegara ayuda", ha zanjado.

La embarcación fue localizara horas después por una barca de pescadores cerca de la playa de Pebuahan, en Bali. Las autoridades de Indonesia no se han pronunciado por ahora sobre las posibles causas del hundimiento.