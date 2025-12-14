Australia.- AMP.- Dos hombres armados matan a nueve personas en una fiesta judía en la playa de Bondi (Australia)

Archivo - July 7, 2025, Sydney, Australia: A woman stands on the sand at Bondi Beach, enjoying the mild winter weather. Bondi Beach in Sydney to enjoy the mild winter weather, with many taking advantage of the clear skies for swimming, walking, and relaxa - Europa Press/Contacto/Ye Myo Khant - Archivo

La Policía confirma que los dos atacantes han sido neutralizados: uno está muerto y el otro, en estado crítico.

El presidente de Israel denuncia un "vil ataque terrorista" y su ministro de Seguridad Nacional lo vincula al reconocimiento de Palestina

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto y 11 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes -- uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico -- ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso del que tuvo constancia por vez primera aproximadamente a las 09.45, hora en España peninsular y Baleares.

En su mensaje, la Policía confirma que "dos hombres abrieron fuego contra un lugar público en la playa de Bondi" y ha confirmado la muerte de "diez personas, entre ellas un hombre que se cree que fue uno de los tiradores" mientras que "el segundo presunto tirador se encuentra en estado crítico".

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado igualmente once heridos, entre ellos dos agentes; doce contando al tirador hospitalizado.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado en el que lamenta las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso y convocado una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

"La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha manifestado.

ISRAEL CONDENA UN "VIL ATAQUE TERRORISTA" CONTRA UNA CELEBRACIÓN JUDÍA

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi" y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una "ola de antisemitismo" en el país.

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. "Las manos del Gobierno de Australia", ha llegado a denunciar el extremista, "están manchadas con la sangre de los asesinados".

El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado "el atroz y mortal ataque" contra "familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá"

"Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad", ha añadido Guterres.

Una "conmocionada" presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado sus "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas", antes de declarar el apoyo de Europa a "Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" contra "la violencia, el antisemitismo y el odio".

Igualmente ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. "Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá", ha indicado en su cuenta de X.

"Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá", ha añadido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha lamentado las "noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia" y envía, en nombre del país, sus "pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi".

EL CONSEJO DE IMANES DE AUSTRALIA CONDENA EL ATAQUE SIN PALIATIVOS

El Consejo de Imanes de Australia se ha sumado inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. "Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley", afirma el comunicado.

"Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático", han añadido.