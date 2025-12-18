Australia.- AMP.- Estado Islámico dice que el ataque en Sídney es "un orgullo" pero no reivindica la autoría

December 16, 2025, Sydney, Australia: A view of a makeshift memorial for the victims on Sydney's Bondi Beach. On December 14, two gunmen attacked a Hanukkah event on the beach. At least 15 people were killed and 42 injured. Best quality available - Europa Press/Contacto/Anna Arkayeva

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo yihadista Estado Islámico ha dicho este jueves que el ataque perpetrado el fin de semana contra una fiesta judía en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, supone "un orgullo", si bien no ha reivindicado la autoría del atentado, que dejó al menos 15 muertos.

Estado Islámico ha publicado un editorial en uno de sus medios de propaganda en el que habla de "orgullo de Sídney" y ha afirmado que este tipo de "operaciones" dejan "impactados y con dudas" a los "enemigos", al margen de que el grupo yihadista "reivindique la autoría, la aplauda o permanezca en silencio".

"Si bien Estado Islámico no ha tenido aún oportunidad de mantener un enfrentamiento (directo) con los judíos, sus soldados, ramas y seguidores no han cejado en sus intentos de golpear a los judíos en todas partes", afirma el grupo.

"Los judíos sangran hoy en las calles de Australia, después de que los fanáticos respondieran a la llamada y llevaran a la práctica las recomendaciones para atacar festividades y reuniones religiosas", ha apuntado, antes de hacer un llamamiento a llevar a cabo ataques contra judíos y cristianos en Bélgica.

La playa de Bondi en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.