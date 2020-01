Australia.- El estado australiano de Victoria extiende el "estado de desastre" por el "peligro extremo" de los incendios

Publicado 09/01/2020 2:50:22 CET

El estado australiano de Victoria ha extendido este jueves el "estado desastre", decretado a causa de los incendios que asolan la zona, otras 48 horas debido a las condiciones de "peligro extremo" de los fuegos.

Así lo ha anunciado el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, al tiempo que ha especificado que el peligro de incendio aumentará "significativamente" en los próximos días. "Nos espera un clima de peligro de incendio muy, muy desafiante", ha indicado Andrews, según ha recogido el diario local 'Herald Sun'.

"No podemos garantizar vuestra seguridad (de los residentes y turistas) y no podemos poner a los servicios de emergencia en peligro porque las personas no han seguido los consejos que se les han dado", ha aseverado Andrews.

Por su parte, el comisario de Gestión de Emergencias, Andrew Crisp, ha instado a los residentes y turistas a abandonar la zona de East Gippsland y les ha urgido a prestar atención a las advertencias a medida que las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados en algunas partes del estado.

"No debéis estar (en East Gippsland)", ha zanjado. "Todavía tenemos una situación de incendio activa en Victoria. Tenéis que prestar atención a estas advertencias", ha precisado Crisp.

Victoria se encuentra bajo "estado de desastre" por primera vez en su historia.

La situación en Australia se ha visto agravada después de que el frente cálido haya rebasado todas las expectativas. Entre los vientos de más de 100 kilómetros por hora y los 48 grados centígrados que se han llegado a alcanzar en localidades como Penrith, los fuegos comenzaron a comportarse "de forma errática" hasta el punto que los bomberos sólo pueden dirigirlos a zonas seguras.