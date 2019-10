Australia.- Los medios australianos se autocensuran para protestar contra una nueva ley que limita la libertad de prensa

Publicado 21/10/2019 19:10:08 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los principales periódicos y diarios digitales australianos se han autocensurado este lunes 21 de octubre para "exigir reformas" y "proteger el periodismo" en Australia, tras las redadas policiales llevadas a cabo en junio de 2019 a varios periodistas, así como por una nueva ley que amenaza con penas de prisión a periodistas que revelen documentos secretos.

Así, la coalición del 'Derecho a Saber' de Australia, formada por 'Nine', 'News Corp', 'ABC', 'SBS', 'The Guardian' y el sindicato de periodistas 'Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes' ha lanzado una campaña que muestra la "unidad entre competidores" y tiene como objetivo "presionar" para obtener "protecciones más fuertes" para la libertad de los medios, según informa 'The Sydney Morning Herald', uno de los diarios australianos que se ha censurado.

A esta protesta también se han sumado los periódicos 'The Australian', 'Financial Review' o 'The Daily Telegraph', entre otros, que han salido al mercado con las secciones y los contenidos tachados, acompañados de un círculo rojo que versa "secreto, no es para ser divulgado".

Las organizaciones de medios en Australia han reconocido que llevan "mucho tiempo" preocupadas por las "amenazas al periodismo" y han asegurado que el asunto "explotó" con las redadas policiales en casas de periodistas en junio de este año.

La primera redada, de seis horas de duración, se produjo el 4 de junio en casa de la periodista política de 'News Corp' Annika Smethurts, debido a un hecho investigado en abril de 2018 que reveló una propuesta para la agencia de inteligencia electrónica de la Dirección de Señales de Australia para asumir un papel interno ampliado.

Asimismo, la segunda intervención, el 5 de junio, tuvo lugar en la sede de ABC de Sydney por una serie de documentos de 2017 sobre acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas especiales de Australia en Afganistán.

La policía planeó una nueva redada en News Corp para el 6 de junio, pero finalamente no salió adelante. Sin embargo, los periodistas australianos han continuado "preocupados" por las "operaciones" que "restringen" la libertad de los medios en Australia.

La campaña puesta en marcha por los diarios australianos ha establecido seis propuestas para la reforma "necesaria y urgente" contra las medidas que "atacan el periodismo de interés público". Entre ellas, destaca el derecho a impugnar órdenes de allanamiento; protecciones para los denunciantes; restricciones al secreto; una reforma de la libertad de información; exenciones para periodistas y una reforma de la ley de difamación.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

El primer ministro Scott Morrison ha defendido las redadas policiales como "acciones independientes" de una agencia que hace su trabajo para "proteger la seguridad nacional" y ha abogado por abrir una investigación parlamentaria y "emitir directivas" a las agencias que enfatizan la "importancia de una prensa libre".

La investigación, que reúne información de medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y expertos independientes, está siendo realizada por el comité de inteligencia y seguridad y examina el impacto de las leyes de seguridad nacional en la libertad de prensa.

La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad y el Departamento del Interior han defendido la "necesidad" de un "alto nivel de secreto", al tiempo que han criticado la cobertura de los medios. Asimismo, los ministro y funcionarios de las instituciones australianas han asegurado que no descartan presentar cargos contra News Corp y los periodistas de ABC.

Por su parte, el ministro de Asuntos Interiores, Peter Dutton, ha emitido una directiva a la policía federal en la que se establece que se debe considerar la "importancia de una prensa libre y abierta", así como las implicaciones "más amplias" de interés público antes de involucrar a los medios de comunicación en las investigaciones.