Austria.- AMP.- Al menos ocho personas muertas en tres avalanchas en Austria

MADRID 18 Ene.

Al menos ocho personas han perdido la vida este sábado en tres avalanchas, dos de ellas en la región de Pongau, en el estado de Salzburgo, en el oeste de Austria, que afectaron a tres grupos de esquiadores con apenas pocas horas de diferencia.

La primera avalancha, que tuvo lugar a las 12.30 horas (hora local) cerca de la localidad de Bad Hofgastein, ha arrastrado y sepultado bajo la nieve a una esquiadora mientras se encontraba junto a su marido, quien pudo llamar a los servicios de emergencia. Los efectivos de rescate de montaña no pudieron hacer nada por su vida.

Poco tiempo después, un grupo de siete esquiadores que se encontraban realizando esquí de travesía en el valle de Grossarltal han sido sorprendidos por una nueva avalancha. Cuatro de los esquiadores han fallecido y los otros tres han sufrido heridas de diversa gravedad, según recoge el diario 'Kurier'.

El tercer siniestro ocurrió por la tarde el municipio de Pusterwald, en el estado de Estiria, según la Policía. Siete esquiadores checos de travesía se desplazaban por la zona cuando se desencadenó una avalancha. Tres de ellos quedaron sepultados y murieron en el lugar.

Los cuatro acompañantes que no fueron alcanzados por la avalancha fueron evacuados del terreno alpino por los equipos de rescate y recibieron atención médica de emergencia, añadió la Policía.

Las autoridades austriacas han movilizado a unos 90 efectivos de rescate para poder asistir a las personas afectadas. Los propios servicios de emergencias habían emitido anteriormente advertencias sobre las condiciones de la zonas fuera de pista y el peligro de avalanchas.

"Esta tragedia demuestra dolorosamente la gravedad de la situación actual de las avalanchas . Nuestro más sentido pésame a las familias", ha sostenido el jefe del servicio de rescate de montaña de Pongau, Gerhard Kremser, que ha lamentado la desatención de los avisos con "consecuencias fatales".

En las últimas semanas, otras accidentes en zonas de nieve han resultado en la muerte de varias personas en distintas zonas de los Alpes austriacos.