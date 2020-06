Austria.- El canciller de Austria comparece ante una comisión del Parlamento que investiga casos de corrupción

VIENA, 24 Jun. (DPA/EP) -

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha comparecido este miércoles ante una comisión del Parlamento para aclarar el presunto flujo de dinero desde compañías austriacas al Gobierno y la posibilidad de que se hayan producido nombramientos políticamente motivados.

Kurz es la figura política de mayor rango en ser citada por la comisión --que investiga casos de corrupción-- en el marco de una pesquisa que fue abierta ante presuntos indicios de corrupción por parte de su formación el Partido del Pueblo y el Partido Libertad, de ultraderecha.

Los diputados han insistido en que Kurz debería entregar su agenda y su teléfono móvil con el fin de que la comisión pueda revisar los mensajes enviados y recibidos por el canciller, que se ha negado a hacerlo.

La investigación fue abierta después de que se filtrara un vídeo en el que aparece el antiguo jefe del Partido Libertad Heinz Christian Strache en Ibiza. En él aseguraba que se habían realizado donaciones políticas "secretas" desde las empresas austriacas más importantes.

Dado que en el vídeo Strache menciona la empresa Novomatic, que opera casinos, puntos de apuestas deportivas y fabrica sistemas de juego, los diputados creen que podría tratarse de un intercambio de favores en el que el Gobierno sacaría adelante una ley sobre los juegos de apuestas que le resultase favorable a la compañía a cambio de favores financieros.

No obstante, Kurz ha expresado que su partido no acepta donaciones de compañías de juegos ni armamentísticas. Además, ha defendido que no ha estado involucrado en todos los nombramientos que se han realizado y que están siendo investigados por el Parlamento, como el de un miembro de su formación, que pasó a ocupar un cargo de importancia en una empresa del grupo Novomatic.

"No puedo enseñar mis mensajes (con Strache) porque ya no los tengo", ha asegurado en relación con unos mensajes de texto que asegura que han sido eliminados.