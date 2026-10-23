AMP.- Austria expulsa a cuatro diplomáticos rusos y Moscú promete una respuesta "adecuada"

Archivo - VIENNA, May 4, 2026 -- Photo taken on May 4, 2026 shows the exterior of the Russian Embassy in Vienna, Austria. Russia on Monday condemned Austria's expulsion of its diplomats as "unjustified" and "politically motivated," warning of possible re - He Canling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Austria han declarado este viernes 'persona non grata' a cuatro diplomáticos rusos, a los que ha acusado de intervenir en actividades inadecuadas para sus cargos, lo que implica que deberán abandonar el país.

"Tras las conclusiones de las autoridades de seguridad austriacas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria ha tomado medidas contra cuatro diplomáticos rusos en Viena", ha indicado la propia cartera en una declaración remitida a Europa Press en la que aclara que la medida se acoge al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e implica la orden de "abandonar el territorio austríaco".

Entre los afectados se encuentran tres diplomáticos de la Embajada rusa en Austria, señalados por participar en "actividades incompatibles con su estatus diplomático", y un miembro de la diplomático de la delegación de Rusia ante la OSCE para la Seguridad Militar y el Control de Armamentos, sancionado por el mismo motivo.

Previamente, la Embajada de Rusia en Austria había denunciado que las autoridades del país europeo habían declarado 'persona non grata' a tres de sus diplomáticos de servicio en Viena, asegurando que la medida, a su juicio agresiva, tendrá una respuesta proporcional e inevitable.

"Las autoridades austriacas han dado otro paso hostil hacia la Federación Rusa. Tres funcionarios diplomáticos de la Embajada y un miembro de la Delegación de la Federación Rusa en las negociaciones en Viena sobre seguridad militar y control de armamentos han sido declarados 'persona no grata'", indicó la legación diplomática en un breve comunicado difundido a través de Telegram.

En el mismo escrito, la representación de Moscú en Viena acusaba a Austria de seguir "ciegamente" la postura colectiva "anti-rusa" de Occidente y ha garantizado que que "estas acciones inevitablemente tendrán una respuesta adecuada", sin revelar más detalles sobre el alcance de una eventual réplica.