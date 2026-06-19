Autoridades iberoamericanas defienden desde Bilbao la educación en valores democráticos

Diálogo sobre educación en DD.HH. - CEDIDA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paraninfo de la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, ha acogido este jueves el diálogo de alto nivel "Derechos Humanos y convivencia democrática: educar para la transformación social en Iberoamérica". Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en la región y la importancia de la educación en su defensa y promoción, el diálogo se enmarcó en las Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano, impulsadas esta semana por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el apoyo del Gobierno Vasco y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Juan José Etxeberria Sagastume, rector de la Universidad de Deusto, en su mensaje de bienvenida ha calificado la realización de esta premiación como “oportuna y necesaria”, al tiempo que ha insistido en que “la dignidad humana se defiende desde el compromiso institucional y las prácticas cotidianas”.

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, por su parte, ha celebrado que estas jornadas se hayan celebrado en Bilbao “una ciudad con profundos vínculos con Iberoamérica”, a la vez que ha destacado el compromiso de la organización con la defensa de los derechos humanos en la región y su trabajo en procesos de paz en países como El Salvador o Colombia, además de ser un sinónimo de consenso en medio de la diversidad de la región: “trabajamos por una ciudadanía iberoamericana libre y democrática”, ha remarcado.

“La educación es fundamental para promover sociedades más justas y democráticas. Esto requiere de ciudadanos convencidos de su significado y comprometidos con la defensa de la dignidad de los otros y en eso es donde la educación es insustituible”, ha subrayado por su parte Santiago Roura Gómez, subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España.

María Jesús San José López, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, ha señalado que “cuando hablamos de educación en derechos humanos, hablamos de construir las bases culturales y éticas que hacen posible la convivencia y en Euskadi hemos aprendido de ello”. “La paz exige memoria, reconocimiento y compromiso con los valores democráticos”, ha remarcado.

El diálogo de alto nivel ha contado con la participación de Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas (Guatemala); Javier Cortés, director de eLankidetza/Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad; Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de la República Dominicana; y Sébastien Vauzelle, director del Secretariado de la Local 2030 Coalition de Naciones Unidas. Moderado por Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, el panel ha puesto el acento en la necesidad de escalar y acelerar desde el territorio la implementación de proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz, construyendo alianzas con inteligencia colectiva y desde la corresponsabilidad, movilizando la indignación y activando estrategias de resistencia frente a discursos de odio y movimientos autoritarios, y educando desde la memoria y hacia un futuro en paz. Desde la esperanza en un futuro más humano, el panel coincidió en que la educación para la transformación social es el verdadero motor de la convivencia democrática y de la cohesión social en Iberoamérica.

La jornada ha cerrado con la intervención titulada “La puesta en riesgo de la concordia y la convivencia”, a cargo de Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España, quien ha advertido sobre los desafíos actuales que enfrentan las democracias y ha llamado a reforzar el compromiso colectivo con el respeto, el diálogo y los valores que sostienen la convivencia democrática. “Los derechos humanos son la base de la justicia, la verdad y la paz”, ha sentenciado.

Más temprano, se ha realizado la entrega del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, una de las iniciativas más emblemáticas de la OEI, que en esta edición ha reconocido el proyecto “Ix Balam” de la ONG Perbiperse de Guatemala, junto a otras iniciativas destacadas de Argentina (Fundación As) y México (Asociación Hospitalidad y Solidaridad). El galardón, desde 2015, pone en valor experiencias innovadoras que, desde la educación, contribuyen a promover y fortalecer los derechos fundamentales en toda Iberoamérica