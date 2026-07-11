Un avión de Flamingo Air se estrella en Bahamas con siete personas a bordo y deja víctimas mortales en North Andros

Archivo - Bahamas, vista desde avión - Europa Press/Contacto/David Goodhue - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han muerto este viernes tras el accidente de una aeronave registrado en las proximidades del aeropuerto de North Andros, en Bahamas. El vehículo, operado por Flamingo Air, cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling, en New Providence, y San Andros, con siete ocupantes a bordo, según la información preliminar difundida por las autoridades, que no han concretado hasta el momento la cifra de fallecidos.

El siniestro ha tenido lugar en la zona de Pine Yard, cerca de las instalaciones aeroportuarias de North Andros. Los equipos de emergencia han acudido al lugar después de recibir un aviso del accidente y las autoridades han confirmado posteriormente que ha havido varias víctimas mortales y al menos un superviviente.

Tras conocer lo ocurrido, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, ha transmitido sus condolencias a los familiares ya amigos de los afectados y ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

"En este momento, aún se están esclareciendo los hechos y las autoridades pertinentes están trabajando para determinar con exactitud lo sucedido. Entendemos que hubo víctimas a bordo y que una persona sobrevivió. Ann y yo oramos por las familias que ahora enfrentan un dolor insoportable", ha expresado Davis en una publicación en redes sociales.

El mandatario ha añadido que las autoridades seguirán informando conforme se disponga de datos confirmados y ha pedido respeto para las familias durante el proceso de investigación.

"También oramos por el sobreviviente, cuya recuperación y atención permanecerán en nuestros pensamientos. Este es un momento doloroso. Las familias afectadas merecen compasión, privacidad y apoyo mientras avanza la investigación", ha agregado, antes de reiterar que las autoridades pertinentes irán informando al público "a medida que se disponga de más información confirmada".

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Bahamas (AAIA, por sus siglas en inglés) ha identificado la aeronave como un 'Cessna 402' con matrícula C6-FLX.

De acuerdo con los primeros datos recopilados, el avión habría despegado del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling poco después de la 13.00 horas (hora local) con destino al aeropuerto de San Andros y habría sufrido problemas durante el vuelo antes de impactar contra una zona de vegetación.

La compañía Flamingo Air ha confirmado que el aparato pertenecía a su flota y ha asegurado que colaborará con los organismos encargados de determinar las causas del accidente.

"Podemos confirmar que una aeronave propiedad de Flamingo Air sufrió un accidente fatal en la zona de North Andros, Bahamas, hoy, 10 de julio de 2026", ha indicado la aerolínea en un comunicado recogido por la prensa local.

La empresa ha trasladado asimismo sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, comprometiéndose a proporcionar información adicional "a medida que se vayan conociendo los hechos".

Tras el accidente, las autoridades de aviación han suspendido temporalmente el certificado de operador aéreo de Flamingo Air como medida preventiva de seguridad.

Desde el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación han explicado que la decisión ha sido adoptada "en aras de la seguridad aérea", después de registrarse dos incidentes relacionados con la seguridad durante la jornada.

Así las cosas, el Ministerio ha precisado que la suspensión no debe interpretarse como una sanción contra la compañía, sino como una medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.

"Además, el director general de la Autoridad de Aviación Civil de las Bahamas ha indicado que la suspensión es una medida de seguridad preventiva y no debe considerarse como una acción disciplinaria adversa contra Flamingo Air", ha incidido el departamento gubernamental.

En paralelo, la AAIA ha notificado que un equipo de investigadores se ha desplazado hasta North Andros junto con inspectores de la Autoridad de Aviación Civil de Bahamas y personal de la Autoridad Aeroportuaria para analizar el lugar del accidente y determinar las causas del siniestro.

Por su parte, la Policía Real de Bahamas, los servicios médicos de emergencia y las autoridades aeroportuarias han participado también en las labores desplegadas tras el accidente.

Como muestra de duelo, el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio ha decidido transformar la celebración prevista por el Día de la Independencia Familiar en Clifford Park en un acto conmemorativo dedicado a las víctimas.

La ministra de Cultura, Leslia Miller Brice, ha apuntado que la ceremonia se convertiría "ahora en un homenaje a quienes han fallecido en el trágico accidente aéreo de hoy" y ha invitado a la población a participar en un momento de oración y reflexión. "Que esta sea una velada de reflexión, esperanza y búsqueda de la guía de Dios para las Bahamas", ha agregado la ministra.