Ayuntamiento decreta día de luto tras asesinato de mujer por violencia machista en Alhaurín el Grande

Decreto de día de luto en Alhaurín el Grande para el próximo lunes 26 de enero tras el asesinato de una mujer, presuntamente por su expareja, en la localidad malagueña. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE

También habrá una concentración ciudadana de duelo y un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), Anthony Bermudez, ha decretado el próximo lunes, 26 de enero, como día de luto oficial en la localidad "como muestra de respeto y solidaridad" tras un presunto caso de violencia de género que ha tenido lugar este sábado en este municipio del Valle del Guadalhorce y en el que una mujer británica ha sido hallada muerte y su pareja, un hombre español, se ha entregado en la prisión provincial.

Desde el Consistorio también han señalado que en la jornada de luto del lunes se convoca una concentración ciuadana de duelo y un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande manifiesta su más profundo pesar por el asesinato de una mujer, de una treintena de edad y de nacionalidad británica, ocurrido en nuestro municipio esta mañana", reza el comunicado difundido por el Consistorio en esta jornada.

El texto del Consistorio también expresa su más sentido pésame y apoyo a la familia y personas allegadas a la víctima, "así como nuestra más absoluta repulsa y condena ante este acto de violencia de género, una lacra social que vulnera gravemente los derechos humanos y que debemos erradicar con la implicación de toda la sociedad".

En cuanto al suceso, cabe recordar que la Guardia Civil ha informado este sábado de que investiga la muerte de una mujer en Alhaurín el Grande tras la cual se ha detenido a su pareja como presunto autor de los hechos.

El sistema 112 de la Consejería de la Consejería de Emergencias de la Junta de Andalucía ha señalado que en torno a las 11.40 horas ha recibido varias llamadas que alertaban de gritos de una mujer en la calle Tomillo de la zona de La Paca en la referida localidad.

En una de las llamadas registradas por el 112, un alertante ha informado incluso de que había accedido a la vivienda desde donde proferían gritos, y que ha encontrado allí a una mujer ensangrentada en el suelo, donde también había un cuchillo.

El sistema de Emergencias ha movilizado en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil, así como a sanitarios del 061, que han confirmado la muerte en el lugar referido de una mujer de 33 años.

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre detenido, de nacionalidad española, se ha entregado en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén, y que presentaba heridas en el cuello.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ya recaba datos sobre esta muerte violenta de una mujer para su remisión a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que asegura que ya está investigado lo sucedido para determinar si se trata de un caso de violencia machista.