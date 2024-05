Ayuso acusa a Sánchez de "manosear las instituciones y medios de comunicación": "Como en la Venezuela de Maduro"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "querer manosear las instituciones y los medios de comunicación" y ha comparado esta situación con "la Venezuela de Nicolás Maduro".

"Quiere dividir y controlar los tres poderes del Estado", ha advertido este domingo durante su intervención que ha tenido lugar desde la Puerta de Alcalá en la quinta movilización del PP contra el Gobierno central, con la ley de amnistía de nuevo como eje central dado que la protesta se produce solo cuatro días antes de que el Pleno del Congreso apruebe de forma definitiva la norma.

"Para cualquier político, todo esto era inconcebible, hasta que a Sánchez le hacían falta esos siete votos. Ahora, ha empezado a perseguir a los jueces fachas con toga. Sánchez va a hacer todo lo que sea con tal de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Como en la Venezuela de Maduro y como siempre ha pasado en todos los gobiernos totalitarios", ha asegurado Ayuso.

La dirigente madrileña ha señalado que "el plan del presidente incluye el manoseo de todas las instituciones, empezando por la institución que iguala a los españoles". Asimismo, ha indicado que "tras erosionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora vendrá el control de todo".

"Pretende controlar las empresas, con activistas en todas y cada una de ellas. Además, necesita hacer lo mismo con los medios de comunicación porque son un contrapeso fundamental en toda democracia. Busca dividir a los medios para controlar a la opinión pública, con leyes, amenazas y señalamientos. Cuanto más trabajen como prensa del régimen más promocionados y mejor recompensados serán", ha lanzado.

"CONTRA LOS MUROS DEL SIGLO XX"

La líder del PP de Madrid ha subrayado que la región "tiene los ojos abiertos y permanece despierta ante lo que está ocurriendo". En este sentido, ha recalcado que "están en contra de los muros y los totalitarismos que destrozaron Europa en el siglo XX".

"Esta es la casa de todos. De madrileños de Chamberí, País Vasco y Cataluña. También es la casa de palestinos, de judíos y de israelíes. Todos están aquí en su casa. No hay derecho a levantar muros contra nadie. No hay derecho a utilizar el drama, el dolor y la muerte para dividir. Madrid tiene un compromiso con España entera a la hora de alzar la voz y no le fallará", ha subrayado.

Por otro lado, la dirigente madrileña ha definido a Sánchez como el "mayor mentiroso de Europa" y ha asegurado que "utiliza la política exterior para quitarle votos a sus socios y levantar otro muro en las relaciones internacionales".

"¿Qué beneficio tiene para España ser felicitados por dictaduras mientras haces tuyos los eslóganes de terroristas? Eso sí es violencia, no la fruta. Hay que dar la batalla. El totalitarismo se instala cuando la mayoría decide cerrar los ojos por no querer ver que lo anormal se convierta en lo normal", ha avisado.

