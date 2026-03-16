Ayuso asegura que el sanchismo "está terminado" y defiende que los españoles "quieren un cambio"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), junto a otras figuras del Partido Popular durante l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el sanchismo "está terminado" tras los resultados electorales en Castilla y León y ha defendido que los españoles "quieren un cambio" en España.

"Todos queremos un cambio. Se pongan como se pongan, hagan lo que hagan, uno ha de entender en democracia que cuando un proyecto político ha acabado, por más que mienta, retuerza, manipule y haga, hay que tener el punto de honor y la humildad de reconocer que se ha acabado", ha manifestado este lunes en la Junta Directiva Autonómica del partido.

La dirigente madrileña ha alertado de que España afronta "momentos dificilísimos" porque la mentira "se ha hecho" ley y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "profundamente antidemocrático". Ha avisado de que va a hacer "todo aquello que esté en su favor para agarrarse al poder".

"No por amor a España, no por un solo interés general, sino que unos porque no quieren ir a la cárcel, básicamente, y otros porque no entienden otra cosa más que el poder por el poder. Por eso colonizan todo y poco a poco van estableciendo esa estrategia de la carcoma que tantas veces hemos denunciado desde el Partido Popular de Madrid", ha apuntado.

