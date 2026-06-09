Ayuso ve "en coherencia" el discurso del Papa sobre migrantes y defiende "integración" frente a "efectos llamada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). Ayuso ha hecho un balance de las cuatro jornadas del viaje apostólico del Papa León XIV a Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el discurso del Papa León XIV va "en coherencia" con lo que siempre ha defendido sobre los migrantes y ha defendido la "integración" de las personas que vienen a la región frente a los "efectos llamada" que promueve el Gobierno de la nación.

"Yo no he utilizado, ni quiero hacerlo, las palabras del Papa en ningún momento, ni a favor ni en contra de nadie para llevárnoslo a nuestro terreno", ha afirmado la presidenta regional en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos tras el viaje del pontífice de cuatro días en Madrid.

Sobre la inmigración, uno de los principales desafíos que ha destacado el Papa León XIV en su visita apostólica a España, ha señalado que las palabras del pontífice son "siempre las mismas" y las viene pronunciando incluso frente a administraciones "de otros países que les ha llamado la atención por este".

"El ser católico es universal y por eso llama al equilibrio y a no dejar atrás a nadie. Aquí lo dirá en sus sucesivos viajes, en coherencia con su discurso incluso antes de ser Papa, como misionero y como conocedor de la situación en la que se encuentran tantos pueblos en gran vulnerabilidad por todo el mundo", ha señalado.

En el caso de la región, la presidenta madrileña ha subrayado que no tiene competencias en inmigración, extranjería ni en fronteras. "Por tanto, nuestra labor es que quien esté aquí esté integrado, tenga un colegio, tenga una plaza en un hospital y sea atendido como uno más, como hacemos así, y por eso tenemos una clase media pujante y una región tan segura", ha reivindicado.

Entonces, en ese sentido hay unos baremos, etcétera.

Considera que la fortaleza de Madrid es que todos sean "iguales ante la ley las oportunidades" apostando por el "orden y el equilibrio", algo que "nada tiene que ver con las denuncias acerca de los censos y la gestión de los mismos" con una política que impulsa el Gobierno central que "hace impracticable la gestión de servicios públicos".

"Este es un problema global que tenemos en todo el planeta. Los movimientos migratorios, por distintos motivos, van a ser el gran desafío junto con la inteligencia artificial. Por eso, cómo vivir en equilibrio, cómo hacer que tantas zonas del mundo no pierdan población, donde hay sequía, hambruna, guerras, mutilaciones, persecuciones, cómo hacer que una forma de vivir generosa y dando oportunidades llegue a todas partes, también pienso que es un desafío", ha defendido.

Además, Díaz Ayuso ha señalado que ha visto al Santa Padre "emocionado" tras su visita a la ciudad, "muy agradecido y entusiasmado con Madrid" y con cómo se vive en esta región.

Por otro lado, y sobre la visita que ahora continúa en Barcelona, espera que el independentismo, que es "un business político identitario, no arruine los momentos tan maravillosos que Barcelona y España van a seguir dando". Además, ha subrayado que la Sagrada Familia es "un orgullo de todos los españoles y catalanes" y cree que los momentos que va a vivir el pontífice no merecen ser "arruinados por el oportunismo político".

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