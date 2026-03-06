Aznar afirma que España debería "estar apoyando a sus aliados" contra Irán y señala que "no es momento para eslóganes"

Archivo - El ex-presidente del gobierno, José María Aznar presenta su libro 'Orden y Libertad' en Albacete. - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de España, José María Aznar, ha valorado este jueves que España debería "estar apoyando a sus aliados" respecto al conflicto con Irán, asegurando "que no es momento para eslóganes ni gritos", en referencia al 'no a la guerra' con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su negativa a vincularse en la operación militar contra el régimen chií.

Durante un acto en Albacete para promocionar su libro, titulado 'Orden y Libertad', Aznar ha advertido que con un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, al que ha calificado de "enormemente disruptivo" y quien "no considera a Europa como uno de sus aliados tradicionales", es posible que España se convierta "en algo marginal a la hora de toma de decisiones internacionales". Ante esto, ha remarcado los ataques contra Irán como "el momento de poner sobre la mesa el valor del Pacto Atlántico" y de "apoyar a los aliados frente a problemas que algún día podamos tener en el futuro".

El ex presidente, que a su llegada al salón de Unicaja donde se ha celebrado la charla ha sido increpado con un viandante que ha aclamado un "no a la guerra", ha criticado que el actual Gobierno "se haya situado del lado de los terroristas frente a Israel, del lado de la dictadura venezolana o del lado de Irán semanas después de que el régimen hubiera aplastado con violencia a sus propios ciudadanos".

Durante el coloquio, en el que ha estado acompañado por la periodista María José Fuenteálamo, Aznar también ha señalado la importancia de "preservar a la Unión Europea" frente a la petición de su disolución por parte de señalados politólogos estadounidenses para volver "a una Europa de las nacionalidades que podría llevarnos a la guerra".

"Las democracias liberales están bajo peligro hoy", ha remarcado, "por circunstancias propias como los populismos de izquierdas y de derechas y por externas como los países que intentan construir un orden internacional que no nos beneficia".

En este sentido, Aznar ha enfatizado otros factores de la decadencia europea como "el fracaso en política energética, porque no hemos vuelto más dependientes de otros Estados", de la política climática "al aplicar reglas que han expulsado a empresas de nuestro país" o en materia de seguridad "porque se la hemos confiado a Estados Unidos y somos un continente sin capacidad de defensa".

Esto último lo ha llevado a cargar de nuevo contra Sánchez por "comprometerse en un primer momento con un gasto militar del que luego se retractó" en la OTAN, en medio de unas circunstancias donde "es necesaria una mayor inversión ante la inseguridad internacional".

El ex presidente también ha aprovechado la oportunidad para tildar a Vox de "buscar votos" al oponerse al acuerdo con Mercosur, "un tratado que nos ofrece grandes oportunidades y es indispensable para Europa".

Al final de la presentación, Aznar ha vaticinado, coincidiendo con el 30 aniversario de su llegada a la presidencia de España, que las próximas elecciones "tendrán un carácter constituyente", ya que ha asegurado "que el sanchismo sólo sabe salir de una crisis creando otra mayor" que pondrá en jaque el actual sistema político español, "incluida la monarquía".

Ante esto, ha afirmado que el Partido Popular tendrá la capacidad para superar "esta deriva" sólo "si los españoles así lo quieren" y le otorgan una clara mayoría frente a la izquierda y Vox.